Președintele Rusiei, Vladimir Putin le spune rușilor în timpul unui discurs ținut joi, 29 februarie, să nu mai bea și să se apuce, în schimb, de schiat.

Putin consideră că doar astfel o să crească speranța de viață în Rusia.

„Nu mai bea, începe să schiezi”, le-a spus Vladimir Putin rușilor, în timpul discursului de joi, conform BBC.

Îndemnul lui Putin pentru poporul rus este de fapt un vechi motto din epoca sovietică.

Tot în timpul discursului, președintele rus a pus accent și pe nevoia de a lucra la îmbunătățirea sănătății națiunii și de asemenea, de a crește speranța de viață a rușilor de la 73 de ani (speranța de viață din prezent) la 78 de ani, până în anul 2030.

Liderul de la Kremlin a informat că acest scop face parte dintr-un proiect național intitulat „Viață lungă și fericită”.

Meanwhile, on the streets of Russian cities. The video shows Tyumen. pic.twitter.com/UYEr9DvZ68