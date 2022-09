Președintele Comitetului de Apărare al Dumei, Andrei Kartapolov a negat marți seară, 20 septembrie, zvonurile că Vladimir Putin va anunța o mobilizare generală.

Presa rusă lansase în după-amiaza zilei de marți, că președintele rus ar urma să se adreseze națiunii, iar discursul s-ar fi referit la referendumurile din zonele ocupate din Ucraina care ar fi urmat să fie alipite.

O altă problemă care a stârnit teama multora ar fi fost anunțarea unei mobilizări generale în războiul din Ucraina.

Deși existau informații cu privire la diverse ore, președintele rus nu a mai apărut în fața poporului. Însă, președintele Comitetului de Apărare al Dumei, Andrei Kartapolov, a lansat o declarație pe rețelele de socializare în care nega faptul că Putin va cere mobilizarea armatei.

„Nu va exista o mobilizare generală, dar legea marțială poate fi introdusă în unele locuri”, a spus Kartapolov.

Chairman of the Duma Defense Committee Andrey Kartapolov: "There will be no general mobilization, but martial law may be introduced in some places". pic.twitter.com/iBeOtaRpds