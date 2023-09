În seara zilei de 20 septembrie, președintele Azerbaidjanului s-a adresat națiunii și a anunțat restabilirea completă a suveranității țării.

Operațiunea militară a Azerbaidjanului în Karabakh a fost finalizată.

„Republica Nagorno-Karabah (NKR) nerecunoscută a capitulat și a încetat efectiv să mai existe. Teritoriul a fost returnat sub controlul deplin al proprietarului legal și recunoscut internațional - Baku”.

Aliyev a spus că doar 24 de ore sunt suficiente pentru ca armata azeră să îndeplinească toate sarcinile atribuite în Karabakh și să restabilească suveranitatea țării. Majoritatea grupurilor armate separatiste de acolo au fost distruse, restul se predau.

Procesul de dezarmare a grupurilor armate ilegale și retragerea acestora de pe teritoriul azer a început deja.

Președintele Azerbaidjanului a asigurat că „ar fi mers până la capăt” dacă NKR nu ar fi capitulat. Acest lucru nu a fost necesar.

„Autoritățile” locale, realizând inutilitatea rezistenței, au decis să se predea. Aliyev a spus că a ordonat trupelor să nu expună populația civilă din Karabakh la pericol în timpul operațiunii. Victime în masă, din fericire, au fost evitate.

Anterior, autoritățile de la Baku au cerut extrădarea foștilor „lideri ai republicii” și a „figurelor militare” ale NKR.

