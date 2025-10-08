„Nu-ți pierde timpul”. În loc să încerci să te cerți cu cineva care crede că are mereu dreptate, adresează-i aceste 3 întrebări

Majoritatea dintre noi avem cel puțin o persoană în viață cu care e imposibil să te cerți, pentru că este genul de „atotștiutor” — convins că are dreptate în orice situație. A discuta cu ea e ca și cum ai vorbi cu un perete. Poți renunța, desigur, dar nu e cea mai bună soluție dacă îți pasă de relația respectivă și vrei ca ea să reziste în timp.

Expertul în comunicare Dr. Jeff Bogaczyk a împărtășit o metodă în trei pași pentru a trece de aroganța acestor oameni și a-i face să te asculte cu adevărat.

Dr. Bogaczyk, cunoscut online ca MindForLife, este expert nu doar în comunicare, ci și în leadership și persuasiune. Deține un doctorat în retorică — arta convingerii. El spune că, în cazul acestor persoane „care știu tot”, sentimentul că e imposibil să te cerți cu ele este cât se poate de real.

„Nu-ți pierde timpul”, avertizează el într-un videoclip pe această temă. „Nu petrece ore în șir certându-te cu cineva, aducând fapte și argumente logice, încercând să convingi o persoană care crede că are mereu dreptate.”

De ce nu funcționează? Pentru că, explică Dr. Bogaczyk, cercetările psihologice au arătat că oamenii tind să se înverșuneze și mai tare atunci când sunt contraziși — fiindcă simt că le este atacată identitatea. Cu alte cuvinte, în momentul în care le spui că greșesc, percep asta ca pe o amenințare la adresa propriei persoane și devin defensivi.

În loc să încerci să le demonstrezi că nu au dreptate, el recomandă să le adresezi următoarele trei întrebări, care te pot ajuta să depășești reacția lor defensivă:

Cele 3 întrebări de adresat unei persoane care crede că are întotdeauna dreptate

1. „Există ceva care ți-ar putea schimba părerea?”

„Când adresezi această întrebare”, spune Dr. Bogaczyk, „le oferi cheia care îți poate permite să le înțelegi perspectiva.”

Această întrebare mută discuția din zona amenințătoare („îmi ataci identitatea”) într-un spațiu ipotetic, mai sigur. Acolo, interlocutorul este mai dispus să gândească rațional, iar dialogul poate deveni constructiv.

2. „Dacă te-ai înșela, unde crezi că ai greși?”

Probabil răspunsul lor inițial va fi: „Dar nu greșesc!”

Totuși, dacă acea persoană ține cu adevărat la tine și la relația voastră, va accepta acest exercițiu de gândire.

De multe ori, oamenii care reacționează defensiv știu, într-un fel, că nu au perfectă dreptate — dar nu pot recunoaște asta, fiindcă le este teamă. Așa cum explică Dr. Bogaczyk, atunci când convingerile cuiva sunt parte din identitatea sa, vulnerabilitatea devine greu de suportat.

Această întrebare le permite să reflecteze și, puțin câte puțin, să lase „lumina” rațiunii să pătrundă printre fisurile propriei logici.

3. „Care crezi că este cea mai slabă parte a argumentului tău?”

La fel ca în cazul întrebării anterioare, scopul este să îi determini să se autoanalizeze și să își evalueze obiectiv propriul punct de vedere — cu puncte tari și slabe.

Chiar dacă vor spune că nu există o parte slabă, poți insista blând:

„Bine, dar dacă ar fi una, care ar fi cea mai slabă parte?”

Aceasta este o formă de experiment mental care le poate deschide mintea, dacă sunt dispuși să participe sincer la discuție.

Versiunea scurtă a metodei Dr. Bogaczyk este aceasta:

Toate cele trei întrebări îl obligă pe interlocutor să iasă din starea defensivă, instinctivă, controlată de „creierul reptilian” (centrul reacțiilor de tip luptă sau fugi) și să intre în zona de reflecție, guvernată de cortexul prefrontal — partea „rațională” a creierului.

Reacțiile impulsive și certurile aprinse sunt instinctuale și rareori duc undeva.

Dar atunci când reușești să determini o persoană să gândească, să reflecteze și să-și analizeze propria poziție, aceasta poate începe, în sfârșit, să te audă.

Și abia atunci poți face un progres real în comunicare, scrie yourtango.com.

