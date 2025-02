Cum să influențezi pe oricine nu este de acord cu tine: "O mare greșeală pe care o facem este că ne gândim că faptele sunt puternice"

Atunci când intrăm într-o dezbatere, avem tendința să credem că faptele obiective sunt cea mai puternică armă a noastră. Ne imaginăm că, odată ce prezentăm argumente solide, cealaltă persoană nu va avea de ales decât să fie de acord cu noi. Cu toate acestea, realitatea este mult mai complexă.

Psihologul Kurt Gray explică faptul că oamenii nu sunt întotdeauna convinși de logică și dovezi, ci mai degrabă de emoții, conexiuni și propriile convingeri preexistente. Așadar, pentru a avea conversații mai eficiente, este esențial să ne concentrăm nu doar pe argumente, ci și pe înțelegerea celuilalt.

"Când îmi construiesc un argument, fie că este împotriva unui partener de viață, coleg de muncă sau membru al familiei, mă surprind gândindu-mă: „Care sunt niște fapte obiective pe care pur și simplu nu le pot nega?” Cred că, dacă prezint informațiile potrivite, ceilalți nu vor avea de ales decât să fie de acord cu mine.

Se pare însă că aceasta este una dintre cele mai mari iluzii legate de influențarea sau convingerea oamenilor", spune Kurt Gray, profesor de psihologie socială la Universitatea din Carolina de Nord, Chapel Hill.

„O greșeală majoră pe care o facem este să credem că faptele sunt puternice și că ele conving oamenii”, spune Gray, autorul cărții „Outraged: Why We Fight About Morality and Politics and How to Find Common Ground” („Indignați: De ce ne certăm pe teme de moralitate și politică și cum să găsim un teren comun”), într-un interviu pentru CNBC Make It.

Chiar și atunci când oamenii sunt conștienți de studii și cercetări care susțin o anumită afirmație, aleg să nu creadă în ele, potrivit unui raport publicat în Journal of Management.

„Îi prezinți celelalte persoane faptele tale, iar ea răspunde: «Ei bine, acestea nu sunt corecte. Nu sunt adevărate. Sunt inventate.»” explică Gray. „Pentru că trăim în ecosisteme media diferite, unde adevărul faptelor variază, acestea nu mai au aceeași greutate ca înainte.”

Cum putem influența pe cineva care nu este de acord cu noi?

Totul începe prin a vedea că nu suntem atât de diferiți unii de ceilalți.

„Cu toții încercăm să ne protejăm pe noi înșine, familia, copiii și societatea”, spune Gray. „Doar că ne concentrăm pe pericole diferite.”

„Stabilirea unei conexiuni cu cineva” face o mare diferență.

Pentru a reduce diferențele dintre noi în timpul unei conversații, este esențial să încercăm să înțelegem temerile celuilalt.

„Prea des intrăm în aceste discuții și nu este vorba despre un dialog real”, spune Gray. „Este o competiție de argumente sau o încercare de a-l face pe celălalt să pară prost. O conversație autentică înseamnă să pui întrebări.”

Trei pași pentru a avea discuții mai constructive

Gray recomandă trei pași pentru a avea discuții mai constructive cu o persoană cu care nu suntem de acord:

1. Încearcă să înțelegi motivația sa – Pune întrebări și arată o curiozitate autentică față de modul în care a ajuns la concluziile sale.

2. Validează acea motivație – Chiar dacă nu ești de acord cu punctul său de vedere, poți recunoaște că îi înțelegi raționamentul.

3. Accentuează conexiunea personală – În loc să bombardezi persoana cu fapte, fii vulnerabil și explică de ce ai o altă opinie, printr-o experiență personală.

Oamenii sunt mai predispuși să vadă valoarea argumentului tău dacă împărtășești o poveste personală, mai degrabă decât să prezinți statistici.

„Stabilirea unei conexiuni cu cineva, văzându-l ca pe un alt om ca tine, face o mare diferență”, spune Gray.

Ambii interlocutori vor pleca din conversație simțindu-se mai bine și mai respectați dacă măcar încearcă să se înțeleagă reciproc.

„Cel mai important sfat al meu este: dacă intri într-o conversație cu scopul de a câștiga, ai pierdut deja, pentru că nimeni nu admite înfrângerea când vine vorba de moralitate”, spune Gray.

„În schimb, poți încerca să înțelegi.”

