Rușii au aterizat în Arabia Saudită. Lavrov și restul delegației trimise de Putin pregătesc întâlnirea cu americanii VIDEO

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și consilierul prezidențial Yuri Ușakov au sosit la Riad pentru a participa la discuțiile ruso-americane. Acest lucru a fost raportat de Ministerul rus de Externe pe canalul său Telegram pe 17 februarie și preluat rapid de presa rusă.

Întâlnirea delegațiilor Rusiei și SUA este așteptată să aibă loc în capitala Arabiei Saudite, marți, 18 februarie. Potrivit consilierului prezidențial rus, scopul principal al întâlnirilor bilaterale este începerea normalizării relațiilor dintre Moscova și Washington.

La începutul zilei, Uşakov a spus că discuţiile vor avea loc într-un format bilateral. El a adăugat că participanții se confruntă acum cu întrebarea cum să înceapă un dialog pe problema ucraineană.

SUA urmează să fie reprezentată de consilierul în probleme de securitate naţională Mike Waltz şi emisarul special pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff, potrivit unei surse citate de AFP. Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA, omologul lui Lavrov, este la Riad.

Always great to meet our incredible @StateDept team serving abroad. Thank you to the @USAinKSA team for your work to support our mission and maintain the U.S.-Saudi security and economic partnership, and to the @USEmbassyYemen team for your continued work to guard U.S. interests… pic.twitter.com/vgFIHsIY1I