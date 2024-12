Andrei Ursu, despre decizia ÎCCJ în cazul tatălui său, disidentul Gheorghe Ursu: "Deocamdată nu este vorba despre o redeschidere a dosarului"

Fiul disidentului Gheorghe Ursu, Andrei Ursu, a afirmat că decizia de joi, 12 decembrie, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie înseamnă că se va judeca pe fond solicitarea de revizuire a sentinţei.

Andrei Ursu a explicat, joi seară, pentru News.ro, ce înseamnă decizia de joi, a magistraţilor de la Înalta Curte.

”După această decizie, cauza se va judeca pe fond. Dar e vorba de cauza cererii noastre de revizuire, de fapt a cererilor noastre de revizuire, a Parchetului General şi a noastră, a familiei lui Gheorghe Ursu. Nu este vorba de o redeschidere a cazului deocamdată, ci doar de admiterea pe fond, să se judece pe fond cererea de revizuire şi să se evalueze corect dacă probele pe care le-am depus cu cererea de revizuire au fost sau nu avute în vedere la judecarea cazului. Noi considerăm că nu au fost avute în vedere şi lucrul ăsta este absolut evident, fiindcă nu apar menţionate nicăieri în decizia de achitare a celor doi torţionari ai tatei”, a afirmat Andrei Ursu.

El a precizat că cei doi torţionari ai tatălui său au fost achitaţi, deoarece magistraţii au considerat că nu a existat o relaţie de adversitate între opozanţi, Securitate şi regimul represiv.

”Pe de altă parte, dacă aceste probe pot să vină în contradicţie cu decizia atacată din 27 iulie 2023, respectiv dacă aceste probe conduc la o altă situaţie premisă şi anume a represiunii din perioada Ceauşescu, a relaţiei de adversitate dintre opozanţi şi Securitate şi regimul represiv, care a fost contestată de instanţa care i-a achitat pe torţionari. De fapt, ei au fost achitaţi din acest motiv. Au invocat pur şi simplu că nu a existat o situaţie-premisă, o relaţie de adversitate între poporul român, opozant şi Securitate”, a precizat fiul disidentului Gheorghe Ursu.

El a adăugat că, dacă cererea de revizuire este admisă, atunci procesul se reia de la zero.

”Dacă la judecarea de la Curtea de Apel a cererii de revizuire e admisă cererea de revizuire, atunci cauza se redeschide. Procesul se redeschide efectiv de la început, ţinând cont însă de noile probe pe care le-am depus şi care sunt covârşitoare, care demonstrează relaţia de adversitate. Sunt sute de victime acolo, sute de ofiţeri de securitate care au fost învinuiţi şi găsiţi de fapt vinovaţi pentru încălcarea flagrantă a drepturilor omului exact în perioada aia, în anii 80, ca despre asta vorbim. Avem acolo cauze, mărturii, documente, video, audio, olografe de victime care au fost bătute la Aiud, la Braşov, la Bucureşti, în beciurile Securităţii şi ale Miliţiei, exact în anii 80”, a mai declarat Andrei Ursu.

El a adăugat că toată lumea care a trăit în perioada comunismului ştie de cine a fost terorizată.

”Probele sunt absolut evidente, sunt covârşitoare şi până la urmă toată lumea care a trăit pe vremea aia ştie de cine ne-a fost frică şi de cine am fost terorizaţi şi l-am aplaudat pe dictatorul Ceauşescu care ducea ţara de râpă şi noi cântam omagii de frica Securităţii. Toată lumea ştie asta şi exista efectiv o situaţie de teroare din cauza informatorilor, că am avut 500.000 de informatori. Dosarele de la CNSAS acum, care au multe din acestea, sunt acum probe în acest proces repus pe rol. E vorba de cererea de revizuire care conţine probe de la CNSAS, sute de volume, efectiv sute de foşti ofiţeri de securitate condamnaţi pentru poliţie politică”, a mai afirmat fiul disidentului Gheorghe Ursu.

El a declarat că este optimist că judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti vor admite cererea de revizuire.

”Sunt optimist că vor fi judecători la Curtea de Apel Bucureşti cu coloana vertebrală care vor admite pe fond cererea de revizuire şi pentru asta doar trebuie să constate că probele pe care le-am depus vin în contradicţie cu decizia atacată, evident, aceste probe demonstrează situaţia-premisă. Ei bine, dacă ei admit acest lucru care încă o dată mi se pare elementar, evident, atunci cauza se va repune pe rol şi se vor rejudeca cei doi torţionari pentru faptele lor şi în contextul acestei situaţii-premise care în sfârşit va fi, deci speranţa este că va fi admisă, ca o situaţie de fapt în anii 80, a existat teroare, exista represiune, a existat adversitate între opozanţi şi regimul Ceauşescu”, a mai afirmat Andrei Ursu.

El crede că în maxim două şedinţe judecătorii ar trebui să se pronunţe în legătură cu această cerere.

”Dacă nu avem de-a face cu un judecător cum a fost cel care ne-a respins pe principiu cererea de revizuire, cum a fost Cătălin Mircea Pavel şi care a amânat cauza în mod absurd timp de şase luni şi până la urmă pronunţarea încă trei luni după aia, pentru o chestie elementară, până la urmă ne-a respins pe nişte motive complet absurde. Dacă ajunge cauza la nişte judecători oneşti, judecarea pe fond a admisibilităţii cererii de revizuire nu are cum să dureze mai mult de o şedinţă, două. Deci, mă gândesc, într-o lună, două ar trebui să se pronunţe şi atunci cauza, dacă ne dau câştig de cauză, dacă fac ceea ce trebuie, aplică legea, atunci s-ar putea cauza să se redeschidă în februarie-martie”, a relatat Andrei Ursu.

Fiul disidentului Gheorghe Ursu consideră că dacă procesul va fi reluat de la zero va dura mai mult până la o sentinţă finală.

”Ce-i drept, atunci s-ar putea să dureze încă un an, doi, trei, foarte variabil acest acest termen din cauză că noi suntem acest proces din 2016. Am stat câţiva ani la Curtea de Apel, trei ani la Înalta Curte. Nu mă aştept ca în cazul în care cauza se redeschide să se termine foarte repede. Pe de altă parte, ar trebui să se readmită mărturiile celor care au depus deja. Deci martorii care au fost deja audiaţi nu cred că vor trebui audiaţi din nou. Poate cei noi propuşi de noi să fie audiaţi, dar tot ar mai dura probabil un an, doi. Depinde de judecători şi de cât de oneşti sunt”, a afirmat Andrei Ursu.

ICCJ a admis joi cererea urmaşilor disidentului Gheorghe Ursu de revizuire a sentinţei prin care torţionarii acestuia au fost achitaţi. O cerere similară, depusă de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, a fost de asemenea admisă, cauza urmând să fe trimisă Curţii de Apel Bucureşti pentru rejudecare.

