Imagini cu un disident iranian închis care apare îngrozitor de slab stârnesc indignare. ”A intrat în greva foamei pentru a protesta faţă de crimele comise de guvern pe străzi”

Imagini apărute pe reţelele sociale, în care se presupune că ar fi un disident iranian încarcerat şi în care acesta, aflat în greva foamei, apare îngrozitor de slab au provocat indignare în mediul online, susţinătorii săi avertizând vineri că riscă să moară, relatează Reuters.

Farhad Meysami, în vârstă de 53 de ani, care se află în închisoare din 2018 pentru că a sprijinit activistele care protestau faţă de politica iraniană de purtare obligatorie a hijabului (vălul islamic), a început greva foamei în 7 octombrie pentru a se solidariza cu iranienii care au ieşit recent să demonstreze pe străzi şi au fost ucişi de guvern, a declarat avocatul său.

"Viaţa clientului meu Farhad Meysami este în pericol", a scris pe Twitter avocatul Mohammad Moghimi. "El a intrat în greva foamei pentru a protesta faţă de recentele omoruri comise de guvern pe străzi", a menţionat avocatul. El a precizat că Meysami a slăbit 52 kg.

Imaginile îl arată pe Meysami ghemuit pe ceea ce pare a fi un pat de spital, iar într-o alta apare în picioare, cu coastele ieşite în evidenţă.

