Compania care achită 10 milioane de dolari pentru a închide o investigație privind colectarea datelor copiilor pe YouTube

Autor: Maria Popa
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 08:29
60 citiri
Compania care achită 10 milioane de dolari pentru a închide o investigație privind colectarea datelor copiilor pe YouTube
Copil care stă pe telefon Foto: Pixabay

The Walt Disney Company a acceptat să plătească 10 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) din SUA, potrivit cărora a permis colectarea ilegală de date personale de la copii care urmăreau conținut pe YouTube, transmite CNBC.

Autoritatea americană a susținut că Disney a încălcat legea privind protecția vieții private a minorilor online (COPPA) prin faptul că nu a etichetat unele videoclipuri ca fiind destinate copiilor, ceea ce a permis colectarea de date de la utilizatori sub 13 ani și utilizarea lor în scopuri publicitare.

Conform înțelegerii, compania trebuie să plătească amenda civilă, să respecte regulile stricte privind protecția datelor copiilor și să implementeze un program de verificare a conținutului distribuit pe YouTube pentru a determina dacă acesta trebuie marcat drept ”pentru copii”.

Disney a transmis că acordul se referă exclusiv la distribuirea anumitor materiale pe platforma YouTube și nu vizează canalele digitale proprii.

Compania a subliniat că sprijinirea siguranței copiilor și familiilor rămâne o prioritate și că va continua să investească în instrumente care să asigure respectarea celor mai înalte standarde de conformitate.

YouTube Premium dă lovitura: blocări pentru cei care „trișează” la abonamentele de familie
YouTube Premium dă lovitura: blocări pentru cei care „trișează” la abonamentele de familie
Dacă până acum YouTube Premium Family părea cea mai bună soluție pentru a scăpa de reclame și a împărți costurile cu prietenii, compania schimbă regulile jocului. Google a început să...
Investiția de 11 miliarde de euro care ar urma să transforme România în exportator net de energie. În câți ani se vor vedea efectele asupra bugetului
Investiția de 11 miliarde de euro care ar urma să transforme România în exportator net de energie. În câți ani se vor vedea efectele asupra bugetului
Președintele României, Nicușor Dan, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și directorul general al companiei Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, au participat, în ziua de 3 septembrie 2025, la...
#Disney, #investigatie, #colectare date, #copii, #YouTube, #retele sociale copii, #SUA , #Youtube
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Avertismentul lui Ciucu: Bucurestiul risca sa intre in faliment! Capitala e la fel de greu de condus precum Guvernul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Haos si revolta in Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se vad si au dus la luarea unei decizii fara precedent

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Compania care achită 10 milioane de dolari pentru a închide o investigație privind colectarea datelor copiilor pe YouTube
  2. Investiția de 11 miliarde de euro care ar urma să transforme România în exportator net de energie. În câți ani se vor vedea efectele asupra bugetului
  3. Psihologia consumatorului în 2025: ce te face să alegi un produs în locul altuia
  4. Ministrul de Finanțe susține că oficialii FMI "au salutat măsurile recente" luate de guvernul Bolojan și "angajamentul ferm pentru reforme consistente"
  5. Avertisment dur pentru Guvern din partea analistului economic Andrei Caramitru. Cum se poate salva România de la faliment
  6. Review HUAWEI MatePad 11.5 (2025). Tableta care îmbină productivitatea cu confortul, la un preț accesibil
  7. Schimbare cu implicații uriașe pe plan internațional: Băncile centrale dețin mai mult aur decât titluri SUA de trezorerie!
  8. Sfaturi și recomandări pentru întreținerea echipamentelor de epilare definitivă
  9. Ce aparat trebuie să alegi pentru sudura în puncte pe structură ușoară?
  10. Top 8 aspiratoare profesionale recomandate pentru hoteluri moderne