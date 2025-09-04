Compania care achită 10 milioane de dolari pentru a închide o investigație privind colectarea datelor copiilor pe YouTube

The Walt Disney Company a acceptat să plătească 10 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) din SUA, potrivit cărora a permis colectarea ilegală de date personale de la copii care urmăreau conținut pe YouTube, transmite CNBC.

Autoritatea americană a susținut că Disney a încălcat legea privind protecția vieții private a minorilor online (COPPA) prin faptul că nu a etichetat unele videoclipuri ca fiind destinate copiilor, ceea ce a permis colectarea de date de la utilizatori sub 13 ani și utilizarea lor în scopuri publicitare.

Conform înțelegerii, compania trebuie să plătească amenda civilă, să respecte regulile stricte privind protecția datelor copiilor și să implementeze un program de verificare a conținutului distribuit pe YouTube pentru a determina dacă acesta trebuie marcat drept ”pentru copii”.

Disney a transmis că acordul se referă exclusiv la distribuirea anumitor materiale pe platforma YouTube și nu vizează canalele digitale proprii.

Compania a subliniat că sprijinirea siguranței copiilor și familiilor rămâne o prioritate și că va continua să investească în instrumente care să asigure respectarea celor mai înalte standarde de conformitate.

