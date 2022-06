Cât te costă o vizită la Disneyland, paradisul copiilor din Paris

Disneyland Paris este cel mai vizitat parc de distracții din Europa, care atrăgea peste 10 milioane de turiști anual înainte de pandemia de coronavirus. Tărâmul magic a fost creat special pentru copii, însă este imposibil ca adulții să nu fie de asemenea atrași în joc.

Probabil că mulți părinți se gândesc să îi surprindă pe cei mici cu o vacanță la Disneyland, însă se gândesc la costurile pe care le presupune această peripeție. Prețurile biletelor diferă în funcție de numărul de zile pe care doriți să le petreceți în parcul de distracții. În plus, sunt și alți factori care pot modifica bugetul, cum ar fi vârsta copiilor, sau dacă optați pentru mese și hotel în cadrul complexului Disney.

Prețurile pot suferi modificări în funcție de datele alese pentru vacanță, însă, în linii mari, prețurile standard arată astfel:

Bilete cu data prestabilită, între 1 și 4 zile - de la 67.20$ preț/adult. Pe baza acestor bilete puteți vizita ambele parcuri de distracții din cadrul Disneyland Paris și aveți opțiunea de a le anula gratuit, cu condiția să o faceți cu cel puțin trei zile înainte de data stabilită.

Mai exact, prețul pentru o singură zi, într-un singur parc, pentru un adult, este 67.20$.

Pentru ambele parcuri de distracții, prețurile sunt următoarele:

1 zi/adult - 97.20$

2 zile/adult - 85.21$

3 zile/adult - 80.30$

4 zile/adult - 70.80$

Bilet de o zi, valabil oricând în decurs de un an - de la 126.01$ preț/adult. În acest caz, copiii care au peste 12 ani trebuie să își cumpere bilet de adult, iar prețul este cel menționat anterior dacă optați pentru un singur parc. În cazul în care vreți să vizitați ambele parcuri, prețul crește la 156$.

Prețul pentru un bilet de o zi, valabil oricând, pentru ambele parcuri, în cazul copiilor ce au între 3 și 11 ani este de 146.41$.

Copiii care au mai puțin de trei ani beneficiază de acces gratuit.

Disneyland Paris are, de asemenea, mai multe hoteluri tematice în care vă puteți caza. Prețurile sunt, totuși, piperate. De exemplu, pentru trei zile, două nopți, în funcție de datele pe care le alegeți, ar trebui să plătiți între 1.000 și 2.000 de dolari. Prețul mediu pe parcursul acestei veri este de 1.700 de dolari.

Există, de asemenea, numeroase restaurante. Puteți opta pentru un abonament care include două mese pe zi plus băuturi. Un astfel de abonament începe de la 32 de dolari pentru copii și 53 de dolari pentru adulți.

Există sute de activități pe care le puteți face la Disneyland, dar sunt câteva pe care nu trebuie să le ratați, potrivit attractiontickets.com.

Întâlniți-vă cu personajele preferate.

Admirați emblematicul castel al Frumoasei Adormite.

Urmăriți parada starurilor Disney.

Faceți un tur cu tramvaiul pentru a descoperi secretele din culisele celor mai celebre filme Disney.

Dacă sunteți amatori de senzații tari, nu ocoliți roller coasterele.

Adunați-vă curajul pentru a merge în Turnul Terorii.

Urmăriți focul de artificii spectaculos de la finalul zilei.

🎉 Surprise! Today someone made a special appearance on the parade at @DisneylandParis 👀 do you know who is the surprise character? pic.twitter.com/6FXzV405fR — ED92 (@ED92Magic) June 20, 2022

Disneyland Paris nu este singurul parc de distracții spectaculos din Europa. Mai există variante renumite, precum:

1. Europa Park - se află în Germania și vă dă ocazia să intrați în atmosfera a 15 lumi, redate prin arhitectură, vegetație sau preparate culinare.

We were at the Europa-park the entire day today. It was super epic and there's lots of high speed roller-coasters (up to 130km/h, 4 g-force) but I barely took any photos. The park is well connected with random fun trains if you want to get around faster cuz the park is huge pic.twitter.com/xpWUsLIvLB — StreakyFly 🥖 (@iStreakyFly) June 20, 2022

2. Port Aventura - la o distanță de o oră de Barcelona, va poate teleporta în șase lumi diferite. Puteți opta pentru Ferrari Land, dedicat tehnologiei și inovației, sau pentru Caribe Aquatic Park, o insulă tropicală cu cascade și pirați.

🤩 Best Spanish theme park PortAventura!!!!🥰 pic.twitter.com/Cg29VJDsze — Tatti B. 🪆🇬🇧🇮🇪🇪🇸🇨🇵 (@faithful_swan) June 19, 2022

3. Legoland - se află în Germania și este destinat copiilor între 2 și 12 ani pasionați de lego. În plus, are un întreg univers Star Wars.

We’re having a great day at LEGOLAND Billund pic.twitter.com/1hewxyZqx6 — Matt Kirkham 📷 (@TownPix) June 20, 2022

4. Serengeti Park - este tot în Germania, găzduiește peste 1.500 de exemplare de animale și puteți avea experiența unui safari pe apă sau în junglă.

Serengeti Park in Germany is a fantastic Safari Park which also has an adventure park with further animal exhibits & a variety of rides, including Hollenblitz at present! pic.twitter.com/2gihQUC1fF — Thrill Nation (@Thrill_Nation) August 10, 2019

5. Efteling - o pădure de basm în Olanda, cu atracții bazate pe elemente fantastice, împrumutate din mitologie, legende și folclor.

Words cannot possibly express how cool Efteling is And these are just FOUR pictures out of all the ones I had to choose from!! pic.twitter.com/v57zf7Vhm5 — Chilemex (@Chilemex_) June 14, 2022

