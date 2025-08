Concluzia unui inginer software care și-a pierdut locul de muncă de 4 ori în ultimii 18 ani: "Nu cred că inteligența artificială e de vină"

Pierderea locului de muncă este o experiență dificilă și adesea neașteptată, care poate provoca stres și nesiguranță. Mulți oameni trec prin această situație cel puțin o dată în viață, iar adaptarea la schimbare și găsirea unor noi oportunități reprezintă pași esențiali pentru a merge mai departe.

Unii trăiesc chiar de mai multe ori experiența. Este cazul unui inginer software care a fost disponibilizat de mai multe ori, după cum a relatat într-un articol publicat de Business Insider.

"Prima dată am fost concediat pe la începutul lui 2008"

"M-am îndrăgostit de computere și de programare când eram în clasa a cincea. Cu o lună înainte să împlinesc 10 ani, am rezolvat erorile din codul scris de altcineva.

În anii ’70, oamenii nu aveau calculatoare personale și nu prea se vorbea despre „inginer software”, dar eu știam deja că vreau să fac ceva legat de computere.

Sunt inginer software de 28 de ani, iar în ultimii 18 ani mi-am pierdut locul de muncă de patru ori.

Prima dată am fost concediat pe la începutul lui 2008, când lucram la Sun Microsystems. Începând din 2002, acolo aveau loc concedieri aproape în fiecare an. Am reușit să trec peste primele câteva runde, dar într-un final grupul meu a fost serios afectat, iar în scurt timp compania a fost achiziționată de Oracle.

Au urmat încă trei concedieri. În 2019, am fost disponibilizat de o companie care se ocupa de detectarea plagiatului. Apoi, la începutul pandemiei COVID, o altă firmă m-a concediat după ce veniturile lor au scăzut brusc într-o singură lună.

Acum două luni, am aflat că postul meu de inginer software principal la Walmart Global Tech urma să fie desființat, alături de alte aproximativ 1.500 de poziții."

"Nu cred că AI-ul e cauza concedierilor din IT"

"Inteligența artificială a schimbat într-adevăr piața muncii într-o anumită măsură, dar nu cred că este motivul principal al concedierilor.

În ultimele luni la Walmart, compania a început să ne forțeze să folosim un instrument AI care ajută la scrierea codului. Eu am fost unul dintre puținii care s-au opus ideii. Consider în continuare că codul scris de oameni este mai bun decât cel generat de AI.

Totuși, cred că AI-ul poate fi util în evaluarea codului. Am folosit un alt instrument AI pentru code review și l-am considerat bine realizat.

În prezent, foarte multe joburi cer experiență în AI — iar eu nu am. Asta mă limitează în opțiunile de căutare. Multe dintre posturile la care aplic nu au legătură directă cu AI sau precizează că vei învăța AI la locul de muncă. În general, companiile vor experiență în programare, iar AI-ul e văzut ca o abilitate ce se poate învăța.

Nu simt încă presiunea de a avea experiență practică cu AI, dar bănuiesc că peste doi ani, majoritatea joburilor vor cere cunoștințe în domeniu."

Companiile angajează prea repede

"În ultimii trei ani, numărul concedierilor în IT a crescut semnificativ.

Nu știu exact ce a determinat reorganizarea la Walmart, dar concedierile anterioare au avut toate legătură cu reducerea costurilor.

Când veniturile scad, companiile reduc personalul. Cred că dacă ar fi angajat mai puține persoane de la început, firmele ar fi mai stabile. Dar stilul de finanțare al startup-urilor, cu injecții masive de capital de la investitori, face ca aceste companii să se întindă mai mult decât își permit pe termen lung.

O altă explicație pentru care inginerii software sunt vizați e legată de salariile mari. Pentru a reduce costurile, o companie ar putea concedia mai puține persoane dacă renunță la câțiva ingineri bine plătiți. Sau poate consideră că, după ce produsul a fost finalizat, nu mai are nevoie de programatori.

Însă realitatea e că ai nevoie în continuare de ingineri. Vor apărea erori, bug-uri, iar codul va trebui revizuit. Nu poți presupune că, odată lansat produsul, nu mai ai nevoie de echipa tehnică."

Piața muncii nu a dispărut pentru ingineri software

"Chiar dacă am fost concediat de mai multe ori, nu am căutat niciodată un job mai mult de cinci luni.

De data aceasta, am aplicat la aproximativ 40 de joburi și am avut interviuri cu cam 15 companii.

Nu m-am uitat foarte atent la ce oportunități există pentru începători, dar nu am observat o scădere a cererii pentru ingineri software în general.

Poate că cererea nu mai crește rapid ca înainte, dar nici nu pare că ar scădea", a precizat acesta pentru Business Insider.

