10.000 angajați urmează să fie dați afară de la compania germană SAP FOTO Pixabay

Gigantul german de software SAP pregătește un nou plan de restructurări care vizează eliminarea a cel puțin 10.000 de locuri de muncă la nivel global, o reducere cu aproximativ 9% a numărului total de angajați.

Planul ar fi un răspuns la dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, scrie Bloomberg. Compania a trecut de la vânzarea de licențe software la un model de afaceri bazat pe abonamente pentru servicii în cloud și îi ajută pe clienți să implementeze modele de inteligență artificială în cadrul propriilor operațiuni.

SAP a eliminat deja 10.000 de locuri de muncă în cadrul unui amplu proces de restructurare în 2024, însă angajările ulterioare au readus numărul total de salariați la aproximativ 113.000.

În România, luna trecută, SAP tocmai a inaugurat un nou spațiu de birouri în Timișoara, ca urmare a creșterii echipei locale și a gradului ridicat de ocupare a sediului existent, arată Profit.ro.

În prezent, SAP România numără peste 1.200 de angajați în cele trei sedii din București, Cluj-Napoca și Timișoara.

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