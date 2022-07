Tu poti recunoaste un dispozitiv spion? Iata prin ce se deosebesc de obiectele normale!

Multi oameni traiesc cu impresia ca dispozitivele pentru spionaj exista doar in filme de actiune sau in desene animate, unde sunt folosite pentru a afla secrete importante sau pentru a demasca pe cineva. In realitate, ele exista si sunt utilizate pentru a verifica ce se intampla intr-o locuinta, in momentul in care proprietarul ei pleaca in vacanta, sau isi lasa copilul cu o dadaca.

Problemele delicate vor putea fi rezolvate cu ajutorul unor microfoane spion, care sunt mult mai greu de recunoscut decat s-ar astepta cineva. Cele mai multe dintre ele iau forma unor obiecte de zi cu zi, precum o lampa, un ceas digital sau o priza si se comporta exact ca niste dispozitive normale, asa ca nimeni nu s-ar astepta ca in interiorul lor se afla un microfon spion.

In ce incapere a locuintei pot fi amplasate dispozitivele de spionaj?

Microfonul o sa fie amplasat in camera in care o persoana are nevoie sa auda ce se intampla, asa ca trebuie sa se potriveasca si cu restul obiectelor de acolo. Mai exact, un microfon care ia forma unui mouse de calculator n-ar avea ce cauta in bucatarie, asa ca o sa iasa in evidenta. In schimb, un microfon ascuns intr-un ceas digital o sa se potriveasca la fix.

Exista microfoane portabile care pot fi mutate dintr-un loc in altul fara nicio problema, microfoane pentru masina, pentru casa si pentru birou. In functie de nevoile pe care le are viitorul client, el va alege un dispozitiv care sa nu-i faca pe cei din jur sa intre la banuieli.

Cum functioneaza activarea vocala la aceste dispozitive?

Unele dispozitive de spionaj vin cu functia de activare vocala, ceea ce inseamna ca persoana care il foloseste va primi notificari de fiecare data cand aparatul capteaza sunete in perimetrul supravegheat. In acest fel, ea va fi intotdeauna la curent cu ce se intampla in spatiul respectiv.

Prin urmare, cei care petrec mult timp la munca, sau urmeaza sa plece intr-o vacanta, dar vor sa stie ca acasa totul este in regula, vor putea sa investeasca intr-un microfon spion.

