Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 19:06
519 citiri
Distrigaz a început reluarea alimentării cu gaze, după explozia din Rahova. Ce probleme au fost depistate la instalații
Explozia blocului de pe Calea Rahovei FOTO Facebook/Meteoplus

Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale pentru clienții din zona Calea Rahovei, în urma exploziei produse pe 17 octombrie, care a dus la prăbușirea a două etaje dintr-un bloc cu opt niveluri, provocând trei morți și 15 răniți, dintre care trei grav.

Potrivit comunicatului Distrigaz, până la ora 14:00, echipele au verificat 206 clienți din cei 451 programați pentru ziua de 25 octombrie, reluând alimentarea pentru 44 de clienți. Pentru 142 de clienți, însă, alimentarea nu a putut fi reluată din cauza pierderilor de gaze identificate pe instalațiile individuale sau comune. În plus, pentru alți 20 de clienți, alimentarea nu s-a putut realiza deoarece aceștia nu erau acasă.

Compania subliniază că relansarea gazului se face individual, pentru fiecare client, pentru a respecta condițiile tehnice și de siguranță. Programul de reluare a alimentării continuă până la ora 20:00.

Explozia puternică de pe 17 octombrie a afectat 108 apartamente, iar pompierii au dispus evacuarea integrală a locatarilor, existând risc de prăbușire a clădirii. Geamurile unui liceu din apropiere au fost sparte de suflul deflagrației.

Locatarii semnalaseră scurgeri de gaze încă din 15 octombrie. Distrigaz afirmă că alimentarea a fost oprită înainte de explozie, dar a fost descoperit că sigiliul de pe robinet fusese rupt, ceea ce a creat un risc suplimentar.

