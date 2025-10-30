Mai multe locuințe din Sectorul 1 au rămas fără gaze. Care este cauza întreruperii

Aproape o mie de clienţi sunt afectaţi, joi, 30 octombrie, după ce Distrigaz Sud Reţele a întrerupt furnizarea gazelor naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei din cauza unei avarii produse unui element al reţelei de distribuţie în urma unor săpături mecanizate făcute de către firma Porr Construct, pe strada Puţul lui Crăciun.

Specialiştii Distrigaz Sud estimează că alimentarea va fi reluată în jurul orei 19:00.

Distrigaz Sud Reţele informează că, urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată executate de către firma Porr Construct, pe strada Puţul lui Crăciun, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unui element aferent reţelei de distribuţie a gazelor naturale.

„Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 30 octombrie 2025, începând cu ora 12:30. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 940 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Bucegi, Carpaţi, Dornei, Parângului, Av. Popişteanu, Puţul lui Crăciun, Săcele, Scărişoara şi Soveja, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti”, informează Distrigaz Sud Reţele.

Potrivit companiei, echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului, specialiştii estimând că alimentarea cu gaze naturale a clienţilor afectaţi va fi reluată în cursul zilei de joi, în jurul orei 19:00.

Recomandări pentru clienți

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

