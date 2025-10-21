Explozie în Rahova. Distrigaz Sud Reţele anunță reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai multe străzi

Autor: Maria Popa
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 13:54
Explozie în Rahova. Distrigaz Sud Reţele anunță reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai multe străzi
Blocul din Rahova care a explodat de la gaze FOTO: Facebook/Meteoplus

Echipele Distrigaz Sud Reţele lucrează marţi, 21 octombrie, pentru reluarea alimentării pentru clienţii de pe mai multe străzi afectate de explozia din cartierul Rahova care s-a produs în 17 octombrie, ora urmând a fi comunicată ulterior.

Pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor.

”Ieri, 20 octombrie 2025, în jurul orei 17:40, autorităţile au permis punerea în aplicare a strategiei tehnice prevăzute în aprobarea nr. 15/19.10.2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. Echipele Distrigaz Sud Reţele s-au deplasat imediat la faţa locului, unde au început derularea lucrărilor premergătoare de repunere în funcţiune a clienţilor amplasaţi pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina”, a transmis, marţi, 21 octombrie, Distrigaz Sud Reţele, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.

În prezent, echipele Distrigaz Sud Reţele desfăşoară activităţi premergătoare, necesare pregătirii elementelor reţelei de distribuţie din zonă, în vederea realimentării în siguranţă a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată.

”Pe parcursul acestei zile, vom reveni cu informaţii actualizate legate de ora reluării alimentării cu gaze naturale a imobilelor mai sus menţionate”, a mai transmis compania.

Compania a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici în urma exploziei puternice din 17 octombrie, produsă în zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei şi soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, din care trei în stare foarte gravă.

În data de 19 octombrie 2025, Distrigaz Sud Reţele a înaintat Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti şi Prefecturii Capitalei o adresă prin care solicita restabilirea etapizată şi în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată.

Astfel, conform Hotărârii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, Distrigaz Sud Reţele a primit aprobarea să reia alimentarea cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina. Potrivit sursei citate, excepţie fac imobilele de pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A.

Distrigaz Sud precizează că la imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, 17 octombrie, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei.

Blocul a fost grav afectat, fiind pusă în discuţie demolarea acestuia. Au mai fost afectate un bloc din imediata apropiere şi Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.

