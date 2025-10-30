Reacția Distrigaz Sud după ce a fost informată că are calitatea de suspect în ancheta privind explozia din Rahova

Autor: Maria Popa
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 12:21
358 citiri
Reacția Distrigaz Sud după ce a fost informată că are calitatea de suspect în ancheta privind explozia din Rahova
Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei FOTO: Facebook/Meteoplus

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au reținut miercuri, 29 octombrie, trei persoane în dosarul exploziei de la blocul din cartierul Rahova, București.

Și un director adjunct al Distrigaz Rețele Sud a fost citat miercuri seară la Parchetul Curții de Apel București, unde i s-a adus în vedere calitatea companiei ca suspectă, potrivit unor surse judiciare citate de G4Media.ro.

Compania menționată este învinuită de distrugere calificată.

Cât despre persoanele reținute, sursele spun că ar fi vorba despre un angajat al companiei Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti, ce ar fi făcut verificarea reţelei de gaze după venirea Distrigaz.

Cei trei angajați sunt acuzați de distrugere calificată, iar procurorii vor cere arestarea lor preventivă.

Conform surselor citate, procurorii vor să mai ceară și interzicerea desfășurării activității pentru firma Amproperty Construct SRL.

Reacția Distrigaz Sud Reţele

Compania Distrigaz Sud Reţele transmite, după ce a fost informată că are calitatea de suspect în ancheta exploziei din Rahova, soldată cu trei morţi şi mai mulţi răniţi, că până în acest moment nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului.

Compania de gaze reaminteşte că experţii desemnaţi în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei, care nu au fost încă stabilite, putând fi implicaţi „o multitudine de factori” şi reafirmă că a acţionat şi acţionează în conformitate cu normele legale şi cu obligaţiile de siguranţă care îi reglementează activitatea.

„În urma deciziei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti prin care s-a adus la cunoştinţa Distrigaz Sud Reţele calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie, ne exprimăm mai jos, cu responsabilitate, poziţia.

Înainte de toate, ne reafirmăm profunda solidaritate faţă de familiile victimelor, apropiaţii acestora şi toate persoanele afectate de această tragedie. Trei vieţi au fost pierdute, alţi oameni au fost răniţi, iar această durere ne obligă să dăm dovadă de cea mai mare transparenţă şi de un simţ profund al responsabilităţii”, afirmă reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele într-un comunicat de presă.

În acelaşi timp, compania reaminteşte că experţii desemnaţi în cadrul anchetei „analizează cauzele exacte ale exploziei - care nu au fost încă stabilite, putând fi implicaţi o multitudine de factori, aşa cum a fost arătat în spaţiul public”.

„În acest moment, nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului”, precizează sursa citată.

Aceeaşi sursă reafirmă că a acţionat şi acţionează „în conformitate cu normele legale şi cu obligaţiile de siguranţă” care îi reglementează activitatea.

„Avem încredere în statul de drept şi în capacitatea justiţiei de a desfăşura o anchetă riguroasă, imparţială şi aprofundată, care să stabilească responsabilităţile pe baza faptelor şi a legislaţiei aplicabile. În cadrul procedurilor judiciare, vom prezenta toate elementele şi apărările care demonstrează cu tărie conformitatea acţiunilor noastre. Dacă vor fi identificate şi demonstrate deficienţe, ne vom asuma întreaga responsabilitate”, mai spune Distrigaz Sud Reţele.

De asemenea, compania îşi exprimă „deplina solidaritate” cu toţi angajaţii Distrigaz Sud Reţele implicaţi în anchetă.

„Angajamentul nostru faţă de siguranţa persoanelor şi a bunurilor rămâne absolut”, încheie sursa citată.

Percheziții

Cu o zi în urmă, au fost făcute 8 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Prahova şi Teleorman, la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal deschis în urma exploziei din cartierul bucureştean Rahova, şase persoane fiind duse la audieri, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Conform anchetatorilor, activităţile au vizat ridicarea de documente şi unităţi de stocare.

În urma exploziei din 17 octombrie, soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 15, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au derulat mai multe activităţi, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la faţa locului şi audierea unor persoane. Dosarul vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar până acum cercetările s-au desfăşurat in rem.

”La momentul de faţă, este în curs de sfăşurare o percheziţie la sediul unui operator distribuţie gaze naturale”, a anunțat, miercuri, chestorul de poliţie Cristian Gheorghe, director al Direcţiei de Investigaţii Criminale-IGPR.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Reacția Distrigaz Sud după ce a fost informată că are calitatea de suspect în ancheta privind explozia din Rahova
12:21 - Reacția Distrigaz Sud după ce a fost informată că are calitatea de suspect în ancheta privind explozia din Rahova
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au reținut miercuri, 29 octombrie, trei persoane în dosarul exploziei de la blocul din cartierul Rahova, București. Și un...
Momentul în care pisoiul Tomiță, salvat din blocul din Rahova, a ajuns la proprietar. Femeia a izbucnit în plâns: „Ce faci, pui?” VIDEO
Ieri, 20:20 - Momentul în care pisoiul Tomiță, salvat din blocul din Rahova, a ajuns la proprietar. Femeia a izbucnit în plâns: „Ce faci, pui?” VIDEO
Explozia din blocul din Rahova a generat povești triste, cu oameni, dar și cu animale de companie aflate în suferință. Pisoiul Tomiță a reușit să supraviețuiască în urma exploziei. 13...
Explozia blocului din Rahova, cercetată de noua comisie de anchetă din Camera Deputaților, propusă de AUR, SOS și POT
Ieri, 16:31 - Explozia blocului din Rahova, cercetată de noua comisie de anchetă din Camera Deputaților, propusă de AUR, SOS și POT
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, 29 octombrie, înființarea unei comisii de anchetă cu privire la cauzele și responsabilitățile legate de explozia blocului de pe...
Ancheta după dezastrul din Rahova se extinde. Chestor: „Va fi expertizat fiecare apartament”
Ieri, 10:21 - Ancheta după dezastrul din Rahova se extinde. Chestor: „Va fi expertizat fiecare apartament”
Cercetările continuă în cazul exploziei devastatoare care a zguduit blocul din cartierul Rahova, vineri, 17 octombrie, soldată cu moartea a trei persoane și rănirea altor treisprezece. În...
Percheziții după explozia din cartierul Rahova. Ancheta vizează firme și persoane fizice, iar șase persoane sunt conduse la audieri
Ieri, 08:44 - Percheziții după explozia din cartierul Rahova. Ancheta vizează firme și persoane fizice, iar șase persoane sunt conduse la audieri
Opt percheziții au loc miercuri dimineață în București, Ilfov, Prahova și Teleorman în cadrul dosarului penal deschis după explozia din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și 15...
Pacientul rănit grav în explozia din Rahova și transferat în Austria revine în România. Starea sa s-a îmbunătățit
25.10.2025 08:06 - Pacientul rănit grav în explozia din Rahova și transferat în Austria revine în România. Starea sa s-a îmbunătățit
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că pacientul transferat în Austria în urma exploziei dintr-un bloc din cartierul Rahova urmează să fie readus în România, după...
Primarul Capitalei, despre blocul din Rahova unde a avut loc explozia de pe 17 octombrie: „ISC-ul a avut un nou raport pentru celelalte patru scări”
24.10.2025 15:11 - Primarul Capitalei, despre blocul din Rahova unde a avut loc explozia de pe 17 octombrie: „ISC-ul a avut un nou raport pentru celelalte patru scări”
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 24 octombrie, că doar scara 2 din blocul de pe Calea Rahovei a fost afectată de explozia de vinerea trecută, iar...
Patru proiecte urgente care permit intervenția rapidă după explozia din Rahova. Cum se va putea ca proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor
24.10.2025 13:29 - Patru proiecte urgente care permit intervenția rapidă după explozia din Rahova. Cum se va putea ca proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 24 octombrie, măsuri urgente pentru sprijinirea locatarilor afectați de explozia din cartierul Rahova, în urma căreia...
Primarul interimar al Capitalei contrazice Guvernul pe tema dreptului la proprietate al foștilor locatari ai blocului explodat din București: „Vor rămâne ale lor”
23.10.2025 17:46 - Primarul interimar al Capitalei contrazice Guvernul pe tema dreptului la proprietate al foștilor locatari ai blocului explodat din București: „Vor rămâne ale lor”
Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu, afirmă, în urma unei discuţii cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul Dezvoltării Cseke Attila, că actul normativ...
Locatarii blocului din Rahova pierd calitatea de proprietari, dacă va fi demolată clădirea. Anunț de la Guvern: ”Acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate”
23.10.2025 15:07 - Locatarii blocului din Rahova pierd calitatea de proprietari, dacă va fi demolată clădirea. Anunț de la Guvern: ”Acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate”
Dreptul de proprietate asupra apartamentelor din blocul din Capitală care a fost distrus parțial de o explozie de gaze naturale dispare dacă se decide demolarea clădirii, a declarat...
Mărturia federalului prins acasă de explozia din Rahova, la etajul unu: ”Eram undeva lângă pat, e ca atunci când îți iei un KO în cap”
23.10.2025 12:16 - Mărturia federalului prins acasă de explozia din Rahova, la etajul unu: ”Eram undeva lângă pat, e ca atunci când îți iei un KO în cap”
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul...
Sigilii puse fără verificări, blocuri în pericol. Prefectul Capitalei cere revizuirea urgentă a procedurilor de intervenție
23.10.2025 11:17 - Sigilii puse fără verificări, blocuri în pericol. Prefectul Capitalei cere revizuirea urgentă a procedurilor de intervenție
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, consideră „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de gaze în anumite zone, doar...
Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
23.10.2025 08:24 - Frica păzește viața. După explozia din blocul din Rahova, bucureștenii s-au grăbit să-și asigure locuințele
Explozia puternic mediatizată din blocul din Rahova a făcut ca interesul românilor pentru asigurarea locuințelor să crească semnificativ, vânzările de polițe facultative urcând cu 60%...
Ministrul Energiei a trecut la amenințări după tragedia din Rahova. "Cine nu şi-a făcut treaba va plăti şi va suporta rigorile legii"
22.10.2025 19:07 - Ministrul Energiei a trecut la amenințări după tragedia din Rahova. "Cine nu şi-a făcut treaba va plăti şi va suporta rigorile legii"
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a afirmat miercuri, 22 octombrie, referitor la explozia de la blocul din Rahova, că, dacă vreo persoană din companiile implicate nu şi-a făcut treaba, fie că...
Un posibil scurtcircuit la un cablu electric ar fi provocat fisurarea conductei de gaz din Rahova. Comisar: „S-au ridicat toate probele pe care le-am putut descoperi”
22.10.2025 14:15 - Un posibil scurtcircuit la un cablu electric ar fi provocat fisurarea conductei de gaz din Rahova. Comisar: „S-au ridicat toate probele pe care le-am putut descoperi”
Cercetarea la faţa locului în cazul exploziei de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei s-a desfăşurat zilnic, fără pauze, încă din momentul incidentului, anunţă specialiştii. Activitatea...
Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe
22.10.2025 13:29 - Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe
În urma exploziei de la blocul din Rahova, Poliția Capitalei a transmis că activitățile structurilor Ministerului Afacerilor Interne s-au concentrat „în primă fază pe activități de...
ANS a confirmat. Cine e secretarul de federație afectat grav de explozia din Rahova
22.10.2025 12:38 - ANS a confirmat. Cine e secretarul de federație afectat grav de explozia din Rahova
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul...
Proprietarii apartamentelor distruse din Rahova ar putea deveni chiriași ai statului. Ministrul Dezvoltării explică proiectul pe care l-a inițiat
22.10.2025 11:42 - Proprietarii apartamentelor distruse din Rahova ar putea deveni chiriași ai statului. Ministrul Dezvoltării explică proiectul pe care l-a inițiat
Foștii proprietari ai blocului de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia din 17 octombrie, se vor regăsi într-o situație fără precedent: apartamentele lor vor fi reconstruite pe...
#Distrigaz Sud, #explozie bloc Bucuresti, #suspect, #persoane retinute, #dosar penal, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris in 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, dupa ce l-a vazut la sfintirea Catedralei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ultrasii lui Inter au revenit pe stadion dupa sase luni si au aratat imediat ce cred despre Cristi Chivu! Reactia romanului

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lituania închide iar frontiera cu Belarus: „Nu putem ignora atacurile hibride”
  2. Criminalul Emil Gânj a contestat arestul preventiv prin intermediul avocatului său
  3. Percheziţii la locuinţele unor bărbaţi din Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,6 milioane de lei
  4. Reacția Distrigaz Sud după ce a fost informată că are calitatea de suspect în ancheta privind explozia din Rahova
  5. Un consilier PNL și fratele său, acuzați că exploatau două persoane obligându-le să muncească în condiții inumane. Cei doi au fost reținuți
  6. Donald Trump îl primește pe Viktor Orbán la Casa Albă. Premierul maghiar vrea să-l convingă să se întâlnească cu Putin la Budapesta
  7. Guvernanții ignoră cererile de ajutor ale bolnavilor psihic
  8. Horațiu Potra se va întoarce voluntar în țară din Dubai. Anunțul avocatului său
  9. Cum a vrut Viktor Orban să îl coopteze pe George Simion în lupta împotriva UE. Planul secret al liderului de la Budapesta, care însă nu a dat roade
  10. Un polițist din SUA a fost găsit vinovat de uciderea unei femei în propria casă. „Jur pe Dumnezeu că te împuşc în capul ăla nenorocit” VIDEO