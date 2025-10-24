Se reia alimentarea cu gaz în zona afectată de explozia din cartierul Rahova. Anunțul făcut de Distrigaz

Se reia alimentarea cu gaz în zona afectată de explozia din cartierul Rahova FOTO Pixabay

Distrigaz Sud Reţele a anunţat vineri, 24 octombrie, că în zona afectată de explozia din cartierul Rahova, alimentarea va fi reluată treptat, începând de sâmbătă, 25 octombrie, pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă.

Astfel, în intervalul 10:00 - 20:00, se va relua alimentarea cu gaze naturale pentru clienții aflați în imobilele din:

- Strada Câmpeanu Ilie nr. 2, bl. 18B, scara C;

- Strada Oltina nr. 1, bl. 27, scările 1, 2 și 3; nr. 2, bl. 28B, scările 1, 2 și 3; nr. 3, bl. 28A, scările 1 și 2; nr. 4, bl. 23, scara 1;

- Strada Pecineaga nr. 1, bl. 28A, scările A și B; nr. 3, bl. 28, scările 1 și 2; nr. 4, bl. 23A; nr. 5, bl. 29C, scările 1, 2 și 3; nr. 7, bl. 25, scările 1, 2 și 3; nr. 9, bl. 26, scările 1, 2 și 3; nr. 10, bl. 17C, scările 1 și 2; nr. 24; nr. 26; nr. 28; nr. 32; nr. 34 și nr. 36;

- Strada Popa nr. 1, bl. 15, scările 1 și 2; nr. 2, nr. 3, bl. 15A; nr. 5, bl. 15B; nr. 7, bl. 17, scările 1 și 2; nr. 9, bl. 17A, scările 1, 2 și 3; nr. 11, bl. 17B, scările 1 și 2; nr. 14; nr. 18; nr. 20; nr. 26;

- Strada Popina nr. 27; nr. 30 și nr. 31;

- Strada Rahovei nr. 321, bl. 28, scările 1, 2, 3 și 4; nr. 323, bl. 26, scările 1 și 2;

- Strada Vicina nr. 2, bl. 29, scările A și B; nr. 4, bl. 29A; nr. 6, bl. 29B; nr. 8, bl. 37, scările 1, 2 și 3; nr. 10, bl. 38, scările 1 și 2.

'Avem rugămintea, ca, în intervalul orar 10:00 - 20:00, clienții de la imobilele mai sus amintite să asigure accesul reprezentanților Distrigaz Sud Rețele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiții de siguranță. Menționăm că, în cazul clienților Asociații de Proprietari, membrii acestora trebuie să asigure accesul în fiecare locație/apartament', precizează compania.

Pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2, strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3, Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2 și Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.

Trei persoane au murit și 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs în urmă cu o săptămână într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

Distrigaz Sud Rețele este lider în distribuția de gaze naturale în România, având 2.270.000 clienți, circa 23.800 km rețea și 2.842 de angajați. Distrigaz Sud Rețele operează rețeaua de distribuție de gaze naturale în 1.398 de localități, pe raza a 20 județe din sudul și centrul României: Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman și în Municipiul București.

