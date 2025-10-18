Distrigaz prelungește măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia. Ce străzi sunt afectate

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 14:16
Distrigaz prelungește măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia. Ce străzi sunt afectate
Primăria Capitalei, sprijin financiar pentru cei afectați de explozia puternică din Rahova

Distrigaz Sud Rețele prelungește măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, din sectorul 5 al municipiului București, întrucât zona în care a avut loc explozia este încă securizată de autorități.

Potrivit unui comunicat al companiei, pentru a pune în siguranță consumatorii din perimetrul afectat de explozia care a avut loc la un bloc din strada Vicina și a permite echipelor de salvatori să intervină în condiții de siguranță, Distrigaz Sud Rețele a sistat vineri alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă, începând cu ora 11:53, pentru un număr de aproximativ 1.086 de clienți casnici.

'Având în vedere că zona afectată este încă securizată de către autorități, se prelungește măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, din sectorul 5 al municipiului București. Vom reveni cu precizări legate de data și ora reluării alimentării cu gaze naturale, după ce vom avea informații noi de la autorități', se arată în comunicat.

Reprezentanții companiei precizează că, la imobilele afectate de deflagrație, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente.

Trei persoane au murit în urma exploziei din Capitală și 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei. Premierul Ilie Bolojan a informat că, potrivit primelor estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat. Peste 400 de persoane sunt afectate în urma deflagrației.

Distrigaz prelungește măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia. Ce străzi sunt afectate
