Probleme majore constatate de Distrigaz la mii se consumatori. În zeci de blocuri fusese semnalat miros de gaz. Ce a decis compania

Sute de scări de bloc au rămas fără gaze în Mioveni FOTO Pixabay

Distrigaz Sud Reţele anunţă, vineri, 24 octombrie, că, în timpul verificărilor făcute la Mioveni, s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranţă a acestora. A fost sistată furnizarea pentru 176 scări de bloc, fiind afectaţi un număr de aproximativ 3.600 de consumatori. Proprietarii de locuinţe trebuie să contacteze firme autorizate ANRE pentru remedierea defecţiunilor.

”În urma unei disfuncţionalităţi apărute la staţia de reglare-măsurare Colibaşi, din cadrul sistemului naţional de transport al gazelor naturale gestionat de compania TRANSGAZ, s-a produs ieri, 23 octombrie 2025, în jurul orei 14:45, o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat în localitatea Mioveni, din judeţul Argeş. Ca urmare a deplasării în teren a echipelor Distrigaz Sud Reţele în vederea tratării solicitărilor venite din partea clienţilor, au fost situaţii în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranţă a acestora”, a transmis, vineri, Distrigaz Sud Reţele, într-un comunicat de presă.

Compania precizează că, la finalizarea acţiunii de verificare, s-a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale pentru un număr de 176 scări de bloc, fiind afectaţi un număr de aproximativ 3.600 de consumatori situaţi pe bulevardul Dacia, străzile Înv. Alexandru Popescu, Ion Pilat, 1 Mai, Cătăneştilor, Petre Zugravu, doctor Carol Davila, 1 Decembrie, Liviu Rebreanu, Poştei, Stadionului, Logofăt S. Mihoveanu, Cărăneşti, Muntenia, Fraţii Goleşti, 7 Septembrie 1485, Livezilor, Mihai Eminescu, Dogarilor, Muşătescu, Grădinarilor, Dealul Viilor, Pieţei, Mioriţei, Soldat Constantin Moga, Hanul Roşu, Unirii, Poienii, Inginer Vasile Costescu, din localitatea Mioveni, din judeţul Argeş.

”Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecţiunilor instalaţiilor de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele”, a mai transmis compania.

Aceasta explică faptul că, potrivit reglementărilor elaborate şi aprobate de A.N.R.E., pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii:

contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare;

transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

Mai multe echipaje de pompieri au intervenit, joi, după ce în zeci de blocuri din Mioveni s-a semnalat miros de gaz.

Astfel, din cele 33 de spaţii verificate, la 26 s-a sistat alimentarea cu gaz, fiind evacuate aproximativ 275 de persoane.

Totodată, au fost evacuaţi circa 600 de elevi şi angajaţii unui liceu.

Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele au transmis că s-a produs o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat la Mioveni, în condiţiile depăşirii concentraţiei normale de etil mercaptan, substanţă care se adaugă în gazul natural pentru a-i putea depista prezenţa în încăperi.

Prefectura Argeş a explicat că supradozarea a făcut să fie simţite şi cele mai mici scurgeri, în peste 50 de blocuri.

”Au fost situaţii în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării”, au transmis reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele.

