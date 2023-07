Ordin de sus primit de televiziunea rusă: distrugeți reputația Wagner. Teoria despre Mariupol menită să-i trivializeze: "Marea ironie este că va funcționa" VIDEO

Analiștii militari care activează în cadrul think-tank-ului ISW (Institutul pentru Studiul Războiului) spun că există semne ale unei campanii anti-Wagner derulate sub coordonarea Kremlinului.

Propagandiștii ruși desfășoară probabil o campanie de informare pentru a distruge reputația grupului Wagner ca o forță de luptă cu o eficiență unică. Campania vine în sprijinul tentativei Ministerului rus al Apărării (MOD) de a desființa Wagner și de a integra foștii luptători mercenari în structurile Ministerului Apărării, consideră ISW.

Russian state TV is now doubting the effectiveness of Wagner which took much longer to "liberate a less important Bakhmut" in comparison to Mariupol". Hilarious.

The biggest irony is that this will actually work and in a few weeks, Wagner will be condemned by Russians who get… pic.twitter.com/dRExbADqC4