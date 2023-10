„Amanta lui era colegă de şcoală cu fiul său!” Ce pensie alimentară trebuie să plătească fostul dinamovist divorțat a doua oară

Florentin Petre, fostul mare fotbalist al lui Dinamo, a divorțat de Margarita Peychinska, a doua lui soție și fostă Miss Bulgaria 2002.

Cei doi aveau o relaţie de 16 ani, perioadă în care s-a născut şi fiul lor, Andrei Petre, acum în vârstă de 9 ani.

Despărțirea a fost cu scandal, Margarita acuzându-l pe Petre că a înșelat-o cu o colegă a lui Patrick, băiatul cel mare al fostului fotbalist, rezultat dintr-o căsătorie anterioară.

„Mă doare sufletul și acum… În momentul în care eu nășteam, mă refer la minutul în care îl aduceam pe lume pe Andrei, el vorbea la telefon cu amanta pe care o avea atunci. Nu e vorba de zi, de oră, am găsit desfășurătorul de la telefon în perioada aia. Deci în minutul acela, când eu nășteam! Vorbea cu amanta care era sora unui coleg al lui Patrick! Nici nu știu dacă avea 18 ani atunci fata aia! Atunci am vrut să plec. A fost, probabil, cea mai mare greșeală a mea că nu am plecat. Acest om și-a bătut joc de mine 16 ani, de când suntem împreună, nu s-a oprit niciodată”, a spus Margarita Peychinska.

Zilele trecute a fost pronunțat divorţat oficial, iar instanţa a decis ca Florentin Petre să plătească o pensie alimentară, calculată la 25 % din venitul său, dar nu mai puțin de 1.500 de lei lunar. Totodată, fosta Miss Bulgaria, Margarita Peychinska, va purta numele de familie al lui Florentin Petre, în urma deciziei instanţei.

Andrei Petre, băiatul Margaritei şi al lui Florentin va rămâne în grija mamei, dar fostul fotbalist va putea să îl ia în vizită. Cu acordul Margaritei, Florentin Petre va putea participa la activitățile sale școlare, la ziua de naștere și de nume şi îl va putea lua în vacanţă. De asemenea, părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre starea de sănătate a copilului, atunci când îl au în grijă, precum și despre orice stare de urgență, tratament sau intervenție medicală prin care acesta ar urma să treacă, scrie Cancan.

