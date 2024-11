Îți este teamă că soțul tău urmează să te părăsească? 8 semne subtile pe care trebuie să le recunoști. Cum îl poți face să rămână

De câte ori am auzit femei spunând că atunci când soțul lor le-a părăsit, totul a venit „din senin”? Ele insistă că nu au existat semnale de avertizare – nicio ceartă aprinsă, niciun indiciu de infidelitate. Pur și simplu și-a făcut bagajele și a plecat.

Adevărul dureros este că, în multe cazuri, au existat semne că lucrurile nu mergeau bine. Doar că acestea s-au manifestat într-un mod atât de subtil și treptat, încât soția nu le-a observat până nu a fost prea târziu.

Joanna Harrison, terapeut de relații și autoare a cărții Five Arguments All Couples (Need to) Have and Why the Washing Up Matters (Cinci conflicte pe care toate cuplurile trebuie să le aibă și de ce treburile casnice contează), afirmă că aceste semne sunt rareori dramatice. „Opusul iubirii nu este ura,” spune ea, „ci indiferența. Acesta este adevăratul ucigaș al relațiilor.”

Având o experiență de peste 20 de ani ca avocat specializat în divorțuri și consilier pentru cupluri aflate în criză, Joanna a învățat să recunoască aceste indicii subtile. „Adesea, femeile nu își dau seama de semne la momentul respectiv, dar mai târziu, privesc în urmă și recunosc că exista o deconectare.”

Ea știe, de asemenea, cum să încurajeze oamenii să nu plece – chiar și atunci când a existat o infidelitate. În unele cazuri, spune Joanna, o aventură poate fi considerată „un semnal de alarmă uriaș pentru relație” în loc de un drum sigur către divorț.

Ads

Aceasta a enumerat semnele subtile ale unei deconectări în relație.

Se comportă ca un oaspete în propria casă

Dacă devine mai interesat de distracții personale decât de viața de zi cu zi în cuplu, acesta poate fi un semnal de alarmă.

Petrece prea mult timp cu hobby-urile sale

Dacă își petrece tot mai mult timp cu prietenii sau activitățile sale, ignorând impactul asupra timpului petrecut cu familia, poate fi un semn că își imaginează o viață nouă.

Nu vă mai certați

Cearta poate fi un semn al dorinței de conexiune. Dacă evită confruntările, poate însemna că a renunțat la relație.

A încetat să mai inițieze relații intime

Lipsa de interes pentru sex sau retragerea fizică pot fi semne de detașare emoțională.

Nu mai există gesturi mici de afecțiune

Ads

Schimbările subtile, precum evitarea atingerilor sau a ținutului de mână, pot indica o răceală emoțională.

Simți o absență emoțională

Uneori, intuiția îți spune că ceva este „în neregulă,” chiar dacă nu poți articula exact ce anume.

Evită discuțiile despre viitor

Dacă refuză să vorbească despre planuri pe termen lung, poate semnala că nu își mai vede viitorul alături de tine.

Te face să te simți neimportantă

Dacă pare iritabil sau lipsit de interes față de tine, ar putea încerca să se detașeze emoțional pentru a-i fi mai ușor să plece.

Dacă ai observat mai mult de două dintre aceste semne, relația ta ar putea fi în pericol.

Planul în cinci pași pentru a-ți salva căsnicia

Întreabă-l ce nu merge.

Reflectează și ajustează comportamentul tău.

Stabiliți împreună reguli pentru un nou început.

Amândoi trebuie să faceți un efort pentru a rămâne atrăgători unul pentru celălalt.

Dă-i libertatea de a pleca.

Ads

În cele din urmă, întreabă-te ce îți dorești cu adevărat: dacă decizi să lupți pentru relație, asigură-te că merită efortul. Dacă el alege să plece, prioritizează-ți vindecarea și viitorul, a explicat terapeutul pentru Dailymail.

Ads