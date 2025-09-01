Motivul sfâșietor pentru care tot mai multe cupluri de peste 50 de ani divorțează

Femeie care scoate verigheta de pe deget FOTO Pexels

Deși rata divorțurilor după vârsta de 50 de ani a fost, în mod tradițional, scăzută, în ultimii ani situația s-a schimbat radical.

În ciuda faptului că acest lucru contrazice unul dintre jurămintele fundamentale ale căsniciei, creșterea ar putea avea legătură cu îngrijorarea unuia dintre soți — cel mai adesea a soției — că va trebui să își petreacă anii târzii îngrijind un partener cu o afecțiune cronică. Având în vedere că oamenii trăiesc mai mult — speranța medie de viață în 2020 era de 80,7 ani, comparativ cu 70,6 în 1960 — impactul îngrijirii unui partener bolnav este mai mare.

În 1990, doar 8,7% dintre divorțurile din SUA se produceau între soți de peste 50 de ani, conform unei cercetări publicate în The Journals of Gerontology și coautorată de profesoara Susan Brown. Până în 2019, însă, procentul urcase la 36%.

Specialiștii sugerează mai multe motive pentru această schimbare.

Unele explicații își au rădăcina în mișcarea de emancipare a femeilor din anii ’70 și în Legea Egalității Salariale din 1970 din Marea Britanie, care au făcut divorțul mai acceptabil și mai realist. Alte cauze țin însă de faptul că relațiile dintre persoanele mai în vârstă sunt mai afectate de boală.

În anii ’70, scrie Brown, separarea legală a devenit o cale acceptată de a ieși dintr-o căsnicie nefericită. Ea susține că membrii generației Baby Boom (cei născuți între 1946 și 1964), care s-au căsătorit tineri și au divorțat în acea perioadă, divorțează din nou acum. „Dacă ai divorțat o dată, norma ta legată de căsnicie și ideea că trebuie să rămâi în ea «până când moartea vă va despărți» este deja mai slabă”, adaugă profesoara Kelly Cichy.

Totuși, Cichy, de la Kent State University, avertizează că femeile, în special, devin tot mai conștiente de faptul că mariajul poate implica multă grijă față de partener, mai ales la vârste înaintate.

Ea sugerează că, dacă cineva are deja îndoieli legate de căsnicie, perspectiva de a trebui să fie alături de partener „la bine și la greu” devine mult mai puțin atractivă.

Există, bineînțeles, și alte motive pentru care divorțul după 50 de ani este în creștere.

Faptul că oamenii trăiesc mai mult înseamnă că sunt mai puțin dispuși să accepte un mariaj nefericit.

În plus, independența financiară mai mare, în special în rândul femeilor, face ca motivele de a rămâne să fie mai puține.

Unii sugerează și că „sindromul cuibului gol” — sentimentul de pierdere trăit atunci când copiii pleacă de acasă — poate fi un catalizator al divorțului. Atunci, partenerii își dau seama că nu mai au la fel de multe în comun ca înainte. Fiind forțați să își reevalueze relația în acest context, s-ar putea să își dorească să își urmeze propriile obiective cu timpul liber redobândit — obiective care nu coincid mereu cu cele ale soțului sau soției.

Deși divorțul este întotdeauna complicat, în cazul cuplurilor mai în vârstă care aleg drumuri separate, tații sunt mai predispuși să piardă legătura cu copiii, sugerează un studiu recent.

Trendul divorțurilor târzii a crescut mult în ultimii ani. Acum, cercetătorii au analizat impactul acestora asupra copiilor.

O echipă de oameni de știință a studiat datele a 9.000 de persoane, concentrându-se pe frecvența contactului cu părinții, apropierea emoțională și sprijinul oferit — și pe modul în care acestea erau afectate de divorțuri.

Rezultatele au arătat că efectele variază mult în funcție de genul părintelui și al copilului implicat.

În primul rând, studiul a constatat că divorțul târziu duce, în general, la o scădere a contactului dintre copiii adulți și tații lor, scrie dailymail.com.

Pe de altă parte, a crescut frecvența contactului și apropierea emoțională față de mame.

Cercetătorii au descoperit că efectele erau mai pronunțate în relațiile tată–fiică, unde scădeau mai mult atât contactul, cât și aproprierea, comparativ cu relațiile tată–fiu.

Între timp, relațiile mamă–fiică prezentau adesea o întărire a legăturii emoționale.

Zafer Büyükkeçeci, de la Institutul Max Planck pentru Cercetări Demografice din Germania, a condus studiul.

El a spus: „Tații tind să resimtă mai mult, după divorț, tensiunea asupra relațiilor cu copiii decât mamele.

Motivele acestei diferențe ar putea fi că, în mod tradițional, mamele mențin legături mai apropiate cu copiii.

Copiii adulți își pot chiar întări legăturile cu mamele pentru a compensa pierderea confidențialității din cuplu. Studiile arată și că mamele primesc mai mult sprijin emoțional și practic la vârste înaintate.”

„Sănătatea, bunăstarea și integrarea socială a părinților în vârstă sunt puternic legate de prezența unui partener în gospodărie și de solidaritatea intergenerațională a copiilor adulți.

Persoanele mai în vârstă care se separă nu numai că își pierd partenerul, dar își pot afecta și relațiile cu copiii lor adulți.

Constatarea noastră centrală este impactul contrastant pentru mame și tați. Un divorț târziu înclină solidaritatea copiilor adulți spre mame și pune tații într-un risc mai mare de izolare socială”, mai notează studiul.

