Acces gratuit și rapid la terapii pentru tinerii cu dizabilități. Negrescu: ”Persoanele cu dizabilități nu au nevoie de milă. Au nevoie de șanse egale”

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunțat că Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. ”Sper ca amendamentele pe care le-am propus și se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine viețile a milioane de oameni”, a adăugat el, menționând, între altele, accesul gratuit și rapid la terapii esențiale pentru copii și tineri, investiții în infrastructură sportivă incluzivă și protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități permanente, fără reevaluări inutile.

”Dizabilitate nu înseamnă neputință. Înseamnă putere, curaj și dorința de a reuși, iar acest lucru devine posibil dacă noi, ca societate, știm să sprijinim și să nu punem piedici. La ultima sesiune plenară de la Strasbourg, Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Sper ca amendamentele pe care le-am propus și se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine viețile a milioane de oameni”, a arătat Victor Negrescu, duminică, 10 august, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, este vorba despre acces gratuit și rapid la terapii esențiale pentru copiii și tinerii cu dizabilități, investiții în infrastructură sportivă incluzivă și programe dedicate sportivilor cu dizabilități, susținere pentru familiile acestora prin consiliere profesională și grupuri de sprijin, acces echitabil la tehnologii și tratamente moderne, cu norme clare și armonizate în toată UE, protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități permanente, fără reevaluări inutile.

”Nu a fost un demers izolat. În fiecare buget european negociat, am luptat pentru fonduri suplimentare dedicate incluziunii și accesibilității. Ca negociator-șef al bugetului UE pentru 2025, am obținut sprijin financiar pentru Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics de la Torino, un eveniment care celebrează excelența sportivilor cu dizabilități din toată lumea. Dar sprijinul meu pentru Special Olympics merge mult dincolo de un eveniment: cred cu tărie că sportul este una dintre cele mai bune căi de incluziune și emancipare. Persoanele cu dizabilități nu au nevoie de milă. Au nevoie de șanse egale, de acces real la educație, muncă, sănătate și sport, de un loc la masa deciziilor. Iar datoria noastră este să le oferim exact aceste lucruri”, a subliniat Negrescu.

