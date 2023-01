A murit cel mai longeviv DJ din lume! "Unchiul Ray" a fost și gardian de închisoare şi funcţionar de bancă

DJ-ul Ray Cordeiro, care i-a intervievat pe Beatles, Bee Gees, Ella Fitzgerald şi Frank Sinatra în calitate de prezentator de radio la Hong Kong, a murit la 13 ianuarie 2023, la vârsta de 98 de ani, după o carieră de peste şapte decenii, informează AFP.

Ray Cordeiro s-a născut în Hong Kong, în 1924, şi a fost al cincilea din cei şase copii ai unei familii de imigranţi portughezi.

A lucrat ca gardian de închisoare şi funcţionar de bancă la Shanghai Banking Corporation. La scurt timp după al Doilea Război Mondial, el s-a orientat spre muzică, găzduind prima sa emisiune "Jazz progresiv" la postul de radio Rediffusion, în 1949, la vârsta de 25 de ani, potrivit /peoplepill.com.

Cordeiro şi-a făcut un nume în anii '60, fiind gazda unor emisiuni pentru reţeaua publică din Hong Kong, RTHK, care s-au bucurat de un mare succes în rândul adolescenţilor. S-a alăturat Radio Television Hong Kong în 1960. Emisiunea sa nocturnă "All The Way With Ray", lansată în 1970, a devenit cea mai longevivă emisiune de radio a postului, continuând şi în prezent, la fel şi emisiunea "Just Jazz with Uncle Ray", lansată în 2012 de RTHK.

De-a lungul anilor, DJ-ul Ray Cordeiro a intervievat mulţi muzicieni de seamă, inclusiv Beatles, Bee Gees, Elvis Presley, Cliff Richard, Ella Fitzgerald şi Frank Sinatra în calitate de prezentator de radio la Hong Kong. El a fost recunoscut de Elvis Presley Enterprises Inc. pentru contribuţia sa de-a lungul vieţii la realizările Presley. A fost votat cel mai bun DJ din Hong Kong timp de patru ani consecutiv. RTHK i-a oferit lui Cordeiro un premiu pentru întreaga viaţă în 1997, potrivit variety.com/2023/music.

Ads

Cunoscut fanilor sub numele de "Unchiul Ray", Cordeiro a lansat carierele multor muzicieni locali şi a introdus generaţii întregi de fani din Hong Kong în tendinţele muzicii pop în timpul emisiunilor sale de radio.

Cartea Recordurilor Guinness l-a desemnat în 2000 drept DJ-ul cu cea mai lungă carieră din lume.

La retragerea sa din 2021, el declarase pentru RTHK: "Am avut tot ce e mai bun în viaţă, am fost tot ce mi-am dorit să fiu, am făcut tot ce am vrut să fac". În autobiografia sa "All The Way With Ray: My Autobiography", publicată în 2021 el a scris: "Împărtăşind muzică bună cu fanii mei, mă simt în elementul meu".

Ads