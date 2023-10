Noi detalii din ancheta privind decesul artistei DJ Lalla. Variantele luate în calcul de polițiști

Şefa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, Mădălina-Sorina Vlangăr a declarat marţi, 3 octombrie, că decesul Laurei Roşca, cunoscută drept DJ Lalla, a survenit în urma ”asfixiei mecanice prin înec, fără urme de violenţă”.

Vlangăr a menţionat că încă nu este gata rezultatul probelor toxicologice şi că marea era agitată în acea zi, iar salvamarii arboraseră steagul roşu.

Şefa IPJ Constanța a precizat că poliţiştii au ajuns în două minute pe plaja din Mamaia, după ce au fost anunţaţi de descoperirea unui cadavru.

”La data de 28 septembrie, la ora 10.11, am primit un apel 112, prin care Poliţia staţiunii Mamaia a fost sesizată de o turistă aflată în trecere cu privire la faptul că pe plajă, în dreptul restaurantului Diplomatic, se află cadavrul unei tinere, adus la mal de apă. Echipa operativă s-a deplasat la faţa locului, într-un timp de reacţie mai mic de cinci minute, fişa de eveniment arată două minute, unde au constatat absenţa semnelor vitale şi totodată şi a urmelor de violenţă. Personalul ambulanţei a constatat decesul femeii. Echipa a efectuat cercetarea la faţa locului, iar cadavrul a fost preluat la morga Cimitirului Constanţa pentru efectuarea necropsiei. S-a început urmărirea penală in rem pentru ucidere din culpă, sub conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa”, a afirmat Mădălina-Sorina Vlangăr.

Ea a precizat că există două variante în acest moment, fie a fost vorba de o sinucidere, fie de un accident, după ce femeia a intrat în mare şi s-a înecat.

”Au fost ridicate ulterior imagini video, au fost audiaţi martori, iar în certificatul de constatare a decesului a fost menţionată drept cauză asfixia mecanică prin înec, fără urme de violenţă. Au fost prelevate probe toxicologice şi histopatologice. La acest moment nu avem raportul cu rezultatul analizelor, iar din toate datele pe care le avem la acest moment, luăm în calcul fie un act suicidal, fie un accident. Când spun accident, spun auto-provocat, fără intervenţia altei persoane. Aş fi vrut să menţionez că de trei zile, inclusiv în ziua producerii evenimentului, salvamarii aveau arborat steagul roşu din cauza valurilor puternice”, a explicat şefa IPJ Constanţa.

Mădălina-Sorina Vlangăr a adăugat că nu se pune problema vreunei sancţiuni disciplinare în cazul poliţiştilor care s-au ocupat de acest caz.

”Colegii mei au desfăşurat activităţile poliţieneşti cu viteză de reacţie, aşa cum o fac în toate cazurile asemănătoare. Nu se pune problema vreunei sancţiuni disciplinare la acest moment, aşa cum a apărut în spaţiul public. Doresc să menţionez că declaraţia mea se referă strict la activitatea poliţienească, nu la cea de urmărire penală, palier pe care nu am ce să le reproşez în acest moment colegilor mei”, a mai declarat şefa IPJ Constanţa.