Audieri în cazul morții lui DJ Lalla. Ce a dezvăluit necropsia SURSE

Anchetatorii audiază martori în cazul morţii lui DJ Lalla, printre aceştia aflându-se şi membri ai familiei femeii, care a fost găsită moartă, joi, pe o plajă din Mamaia, au precizat reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. Conform unor surse judiciare, în urma rezultatelor preliminare ale necropsiei cauza decesului ar fi înecul.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au afirmat că au loc audieri de martori în cazul morţii femeii de 34 de ani, iar printre persoanele care încearcă să lămurească ce s-a întâmplat cu aceasta se află şi membri ai familiei.

Procurorii au mai precizat că nu există suspiciuni de omor în acest caz, la acest moment al investigaţiilor.

DJ Lalla a stat în ultimele zile la locuinţa unui bărbat pe care l-ar fi cunoscut pe internet. Şi acesta ar urma să fie audiat de către anchetatori.

O femeie a fost găsită decedată joi, pe plaja din Mamaia, iar poliţiştii au stabilit că victima este

Laura Roşca, de 34 de ani. Ea era cunoscută sub numele de scenă DJ Lalla.

Pe pagina sa de Facebook scrie că este din Turda, dar că locuieşte în Bucureşti şi că lucrează la un post de radio.

Pe contul său de Instagram, ultima postare este de miercuri. Este vorba de un filmuleţ care o are în prim-plan pe DJ Lalla, iar clipul este însoţit şi de un mesaj audio în limba engleză: “Enjoy every moment you have because in life there are no rewinds, only flash-backs. Make sure it’s all worth it!”

De altfel, titlul postării este “Make sure it’s all worth it!”, iar tagurile sunt: #fvckdepression #lalla #lallaland #wonderlust #motherofdragons #ballauri #standtall #itdoesgetbetter.