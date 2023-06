Unde a plecat Novak Djokovic să celebreze al 23-lea titlu de Grand Slam

Novak Djokovic a schimbat istoria tenisului la Roland Garros, devenind primul jucător din circuitul masculin care câștigă 23 de titluri de Grand Slam.

Sârbul a luat o pauză după această performanță și a plecat în vacanță, alături de soția sa, Jelena.

Cei doi au ales insulele Azore, un arhipelag portughez din mijlocul Atlanticului, pentru câteva zile de relaxare.

Nole a fost surprins pe aeroport, alături de soție, însă nu și de cei doi copii ai cuplului, care au rămas acasă, în grija bunicilor.

Novak Djokovic is celebrating his #23 Grand Slam title in the amazing Island of São Miguel, Açores, in Portugal.

