Novak Djokovic îl așteaptă la o discuție pe Carlos Alcaraz. Ce propunere are sârbul

Novak Djokovic, cel care va reveni luni pe primul loc în clasamentul ATP, are gânduri mari cu rivalul său Carlos Alcaraz.

Nole vrea să-l coopteze în PTPA, organizație care se ocupă de drepturile jucătorilor profesionști.

"Cu toții ne dorim, cu siguranță să vedem o schimbare la nivelul de bază, deoarece al 150-lea jucător de pe planetă se luptă financiar și de multe ori trebuie să călătorească fără antrenor. Oamenii nu realizează cât de scump este acest sport.

Încă nu am vorbit cu Carlos, dar plănuiesc să o fac. Ne-am înfruntat de prea multe ori pe teren și nu am avut ocazia să ne relaxăm puțin împreună. Am avut o mică discuție amuzantă după finala de la Cincinnati și în cele din urmă vom juca o partidă de golf împreună, așa că poate că vor fi câteva ore ideale pentru ca eu să le petrec cu el și să stăm la o mică discuție despre PTPA şi despre obiectivele noastre", a spus Novak, într-o conferinţă de presă înainte de semifinalele US Open 2023.

Djokovic și Alcaraz sunt creditați ca fiind finaliștii din acest an de la US Open. În semifinale, Djokovic îl întâlnește pe Ben Shelton, iar Alcaraz pe Danil medvedev.

