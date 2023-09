I-a închis telefonul în nas! Cum l-a ironizat Djokovic pe mai tânărul lui adversar din semifinalele US Open VIDEO

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovici, favorit 2, s-a calificat în finala US Open pentru a zecea oară, şi va juca pentru titlu cu rusul Daniil Medvedev, cap de serie 3, care l-a eliminat pe deţinătorul titlului şi principalul favorit, Carlos Alcaraz.

Djokovici a ajuns la 36-a finală de grand slam din carieră după ce a trecut de americanul Ben Shelton, locul 47 mondial, scor 6-3, 6-2, 7-6 (4).

Este pentru a treia oară într-un an când el joacă finala la toate cele patru turnee de grand slam, după cele 2015 şi 2021.

Djokovici, care şi-a asigurat deja revenirea pe prima poziţie ATP, va evolua pentru a egala recordul lui Margaret Court, de 24 titluri de grand slam câştigate.

Adevrsarul din finală va fi rusul Daniil Medvedev, care a trecut de Carlos Alcaraz, scor 7-6 [3], 6-1, 3-6, 6-3.

La 27 de ani, Medvedev va juca a cincea finală de Grand Slam a carierei. El a câştigat o singură dată, chiar împotriva lui Novak Djokovici, în 2021, chiar la US Open.

La finalul partidei cu Ben Shelton (20 de ani), Djokovic a imitat o convorbire telefonică încheiată rapid. A fost modul prin care sârbul l-a ironizat pe mai tânărul lui adversar, care făcuse un gest similar după victoria din sferturile de finală.

Ben Shelton a comentat la conferința de presă gestul lui Djokovic: "Nu l-am văzut decât după meci. Nu-mi place când sunt pe social media și văd oameni care îmi spun cum pot sau nu pot sărbători. Dacă câștigi meciul, meriți să faci tot ce vrei. Când eram copil, am învățat întotdeauna că imitația este cea mai sinceră formă de flatare".

