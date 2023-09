Interzis și pentru familie! Ce a făcut Novak Djokovic cu 24 de ore înainte de finala US Open

Novak Djokovici, locul 1 ATP, a câştigat US Open, învingându-l în finală pe rusul Daniil Medvedev, numărul 3 mondial, scor 6-3, 7-6 (5), 6-3. Djokovici, care revine astăzi pe prima poziţie ATP, a egalat recordul lui Margaret Court, de 24 titluri de Grand Slam câştigate.

După meci sârbul a dezvăluit că s-a izolat total înaintea finalei, pentru a nu fi afectat de niciun gând care să-l deconcentreze.

"Am făcut tot ce am putut în ultimele 48 de ore pentru a nu lăsa importanța momentului și miza să lucreze împotriva mea. Asta mi s-a întâmplat acum doi ani, am jucat sub nivelul meu și am pierdut.

Mi-am învățat lecția. Echipa mea și familia mea au știut în ultimele 24 de ore că nu mă pot atinge nu i-am lăsat nici măcar să îmi vorbească, istoria era în joc.

Am avut în cap foarte multe gânduri, scenariile posibile, mi-am imaginat ce o să fac în cazul în care voi câștiga, dar și dacă voi pierde. Gândurile acestea din urmă am încercat să le blochez. Am fost foarte concentrat pe partidă și, din fericire, am câștigat", a dezvăluit Djokovic la conferința de presă.

"Să intru în istoria acestui sport este ceva cu adevărat remarcabil şi special", a spus Djokovici la ceremonia de înmânare a trofeului. "Evident, în toate modurile posibile, în toate sensurile posibile ale cuvântului special. Este greu de descris în cuvinte. Aveam un vis în copilărie, la şapte, opt ani. Voiam să devin cel mai bun jucător din lume şi să câştig trofeul de la Wimbledon. Era singurul lucru pe care mi-l doream. Dar apoi, când am reuşit, evident că am început să visez noi vise şi să îmi stabilesc noi obiective, noi ţeluri. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi aici, alături de voi, vorbind despre 24 de Slamuri. Niciodată nu am crezut că asta va fi realitatea, dar în ultimii doi ani am simţit că am o şansă, că am o şansă la istorie - şi de ce să nu profit de ea dacă mi se prezintă", a mai declarat campionul sârb.

