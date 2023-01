Djokovic nu scapă de "blestemul" Covid: alte două turnee mari pe care le va rata în 2023

Novak Djokovic, protagonistul telenovelei australiene la începutul anului trecut, este din nou într-o postură delicată.

Sârbul a ratat anul trecut prezența la Australian Open, la US Open, dar și la alte turnee, pentru că nu era vaccinat împotriva Covid.

Djokovic nu a scăpat încă de acest "blestem". Americanii au prelungit până pe 10 aprilie necesitatea prezentării certificatului verde la intrarea în țară.

Asta înseamnă că Nole va lipsi de la două turnee Masters extrem de importante, Indian Wells și Miami, care sunt programate în luna martie.

Novak Djokovic likely to miss (again) Indian Wells and Miami... https://t.co/O6MmE1ZkHG