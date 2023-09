Nu se satură de victorii! Djokovic, reacție fabuloasă după succesul din Cupa Davis cu Serbia

Novak Djokovici a revenit învingător în competiţie după triumful de la US Open, numărul unu mondial ajutând Serbia să îşi asigure locul în sferturile de finală ale Cupei Davis, vineri, cu o victorie în faza grupelor în faţa gazdei Spania, informează Reuters.

Jucând la doar cinci zile după ce a cucerit al 24-lea său trofeu de Grand Slam la New York, Djokovici a trecut peste condiţiile de căldură şi umezeală de la începutul meciului şi a revenit de la 4-1 în setul al doilea pentru a-l învinge pe Alejandro Davidovich Fokina cu 6-3, 6-4 la Valencia.

Rezultatul a asigurat un avantaj incontestabil de 2-0 pentru Serbia, după ce Laslo Djere l-a învins pe Albert Ramos-Vinolas cu 6-4, 6-4 în primul meci din Grupa C şi a asigurat un loc în sferturi, la Malaga, în noiembrie.

"Sunt în al nouălea cer, după cum puteţi vedea cu tot ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme pe terenul de tenis", a declarat Djokovic după a 13-a sa victorie consecutivă. “Să joc pentru Serbia, pentru ţara mea, este ceva complet diferit. Este o responsabilitate şi o presiune uriaşă, dar şi un privilegiu şi o onoare incredibilă, aşa că sunt foarte bucuros că am reuşit să contribui cu un punct crucial pentru a ne califica pentru Malaga”.

