Ciocniri violente între fanii lui Djokovic și forțele de ordine australiene! VIDEO

Numeroşi australieni de origine sârbă s-au adunat, luni seară, în faţa sediului firmei de avocatură care l-a reprezentat pe Novak Djokovici, după ce au apărut informaţii că tenismenul a fost rearestat, informează theguardian.

Informaţiile că Djokovic a fost arestat din nou de poliția australiană cu scopul de a fi deportat, deşi a avut câştig în instanţă cu apelul împotriva anulării vizei lui de Australia, provin din Serbia, de la familia jucătorului şi au fost repede distribuite pe reţelele de socializare.

Situația a degenerat după ce sârbii au încercuit o mașină neagră în care credeau că se află Djokovic.

Forțele de ordine au intervenit cu spray-uri cu piper, iar fanii au reacționat.

