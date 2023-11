Novak Djokovic rescrie istoria tenisului. Ce performanță mai bifează sportivul sârb

După ce a câştigat primul său meci de la Mastersul de la Torino în faţa lui Holger Rune, scor 7-6 [3], 6-7 [1], 6-3, Novak Djokovici s-a asigurat că va termina anul pe primul loc mondial pentru a opta oară în carieră. Şi va petrece a 400-a săptămână ca lider ATP.

Trei titluri de Grand Slam în acest an, ajungând la 24. Un al optulea sezon ca număr 1 mondial. 400 de săptămâni în fruntea clasamentului.

"A fost unul dintre cele mai bune sezoane, în orice caz, dar nu neapărat cel mai bun. Să câştigi trei turnee de Grand Slam, să ajungi în finala celui de-al patrulea şi să te gândeşti că nu a fost cel mai bun sezon al meu este puţin comic, nu-i aşa? Dar este incontestabil unul dintre cele mai bune. 2011 şi 2015 au fost, de asemenea, sezoane foarte bune. Dar atunci am jucat mai multe turnee. Am câştigat mai multe meciuri şi am simţit cu adevărat că dominam circuitul. Anul acesta este diferit. Am jucat 10 sau 11 turnee. Am jucat foarte bine, mai bine decât majoritatea celorlalţi jucători. Am ales turneele potrivite la momentul potrivit. În Grand Slam, a fost clar unul dintre cele mai bune sezoane ale mele. Nu am mai pierdut niciun meci de la finala de la Wimbledon. Mă simt bine pe teren, dar este dificil să compari sezoanele", a spus Novak Djokovici.

Ads