Djokovic, necruțător cu ofițerii anti-doping: "În 20 de ani de carieră nu mi s-a întâmplat așa ceva"

Novak Djokovic (36 de ani) a răbufnit la adresa ofițerilor de control anti-doping.

Aceștia au mers la Malaga, pentru a-l supune pe șiderul mondial ATP la un test anti-doping cu mai puțin de două ore înaintea meciului din Cupa Davis contra lui Cameron Norrie (Marea Britanie), lucru care l-a enervat la culme pe tenismenul sârb.

„Nu am făcut încă un control anti-doping complet, încă nu mi-au luat sânge. Un bărbat stă în colț, mă urmărește ore întregi. Am avut o discuție cu el, pentru că în 20 de ani de carieră nu mi s-a întâmplat așa ceva.

Am primit o notificare cu o oră și jumătate înainte de meci. Am rutina mea și nu trebuie să fiu distras. Să mă gândesc la extragerea sângelui, să mă gândesc dacă voi putea da o probă de urină… O decizie complet ilogică. Când am vorbit cu reprezentantul agenției anti-doping, mi-a spus că motivul este că va fi foarte târziu după meci și, de asemenea, vrea să acorde timp celeilalte echipe să se odihnească.

Apoi le-am spus că câștigătorul duelului din această seară nu va joaca oricum maine. Am susținut întotdeauna testarea, dar nu înainte de meci. Ce se poate schimba? Voi fi acolo când meciul se va termina, testează-mă atunci”, a tunat Novak Djokovic, conform prosport.ro.

Cu toate că s-a simțit hăituit de ofițerii de control anti-doping, Djokovic a câștigat meciul cu 6-4, 6-4, iar Serbia a acces în semifinalele Cupei Davis.