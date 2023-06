Reacția lui Novak Djokovic, după ce a fost huiduit de francezi la Roland Garros

Novak Djokovic, numărul 3 mondial, s-a calificat vineri în optimi de finală la Roland Garros după un meci de trei seturi, care a durat însă mai mult de trei ore şi jumătate, împotriva spaniolului Alejandro Davidovich (34 ATP), învins cu 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 6-2.

Nole a fost protagonistul unui incident bizar, el fiind fluierat de o parte a publicului, după ce s-a bucurat excesiv. La conferința de presă de după meci, Djokovic a explicat că s-a simțit eliberat și de aceea a avut acea reacție după câștigarea setului doi.

"Acea bucurie a fost atât de dură din mai multe motive. În primul rând, petrecem trei ore pentru două seturi. Nu-mi amintesc când am jucat ultima dată două seturi în acel timp. Poate cu Rafa Nadal. Condițiile de aici au fost foarte provocatoare la nivel fizic pentru amândoi, cu multe schimburi. Serviciul nu a fost un avantaj pentru niciunul dintre noi.

A fost un joc de-a pisica și șoarecele în fiecare punct. Am continuat să alergăm de la dreapta la stânga, înainte și înapoi. Mă făcea să lucrez la fiecare punct. Poate că ar fi fost mai corect dacă ar fi fost cel puțin patru seturi, pentru că a servit pentru primul și a avut șanse în al doilea. La un moment dat al meciului, am făcut trei greșeli duble într-un singur game. Se tot întâmplau lucruri ciudate.

Relația cu publicul parizian a fost suișuri și coborâșuri de-a lungul carierei mele. Mi-au oferit foarte mult sprijin în anii în care am pierdut aici în finală sau când nu eram deloc aproape de titlu. Am primit mult sprijin în acești ani și sunt recunoscător pentru asta. Am amintiri frumoase. Încă primesc acel sprijin. Majoritatea oamenilor vin să se bucure de tenis, darexistă grupuri de oameni cărora le place să te huiduie pentru tot ceea ce faci. Mi se pare foarte lipsit de respect și nu înțeleg. Dar este dreptul lor. Au plătit biletul și pot face ce vor. 99% din timp tac, dar sunt momente când unii oameni merită să li se răspundă", a spus Djokovic la conferința de presă, conform Eurosport.

Djokovic va juca în optimi cu polonezul Hubert Hurkacz, numărul 14 mondial, sau peruanul Juan Pablo Varillas (94 ATP). Sârbul este mare favorit pe zgura pariziană alături de spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial.

Djokovic, care a împlinit 36 de ani la sfârşitul lui mai, poate deveni primul jucător cu 23 de turnee de Mare Şlem în palmares.