„O iubesc!” Novak Djokovic, declarație în direct despre un nume mare din tenis

Novak Djokovic (36 de ani) a atins, marți, o nouă bornă istorică la Australian Open, egalând recordul de victorii consecutive deținut de Monica Seles (50 de ani) la Melbourne.

Victoria contra lui Taylor Fritz (26 de ani), scor 7-6 (3), 4-6, 6-2, 6-3 în sferturi la Australian Open, a fost a 33-a la rând pentru Novak Djokovic în cadrul Grand Slam-ului de la Antipozi.

Djokovic a egalat astfel recordul Monicăi Seles, americanca de origine sârbă care a cucerit nouă titluri de Grand Slam, dintre care patru la Australian Open.

După ce s-a calificat în semifinalele turneului său preferat, unde a triumfat de 10 ori până acum, Novak Djokovic a vorbit despre egalarea rocordului Monicăi Seles. „Nole” a avut cuvinte superbe la adresa legendarei campioane din circuitul WTA: „Înseamnă mult pentru mine. Nu știam că împărtășesc această realizare cu ea. O face, desigur, și mai specială pentru mine. Chiar o iubesc pe Monica! Am avut-o pe Monica în cap când am crescut în Serbia aproape în fiecare zi, pentru că Jelena Gencic, mama mea din tenis, cum îmi place să o numesc, a murit în 2012, a lucrat cu Monica atunci când era tânără.

Așa că am auzit multe despre Monica, Monica face asta, Monica mănâncă asta, Monica doarme atât, Monica se antrenează așa. Deci Monica a fost cu siguranță unul dintre idolii și eroii mei din copilărie și am apreciat-o foarte mult. Când am avut ocazia să mă întâlnesc cu ea pentru prima dată, am fost cu adevărat emoționat. Evident, ea vorbește limba noastră pentru că s-a născut în Serbia, dar și-a petrecut cea mai mare parte a vieții, așa cum o face acum, în Statele Unite.

Da, știu că a avut o carieră incredibilă și, în special, a jucat bine în Australia. Cu toții ne întrebăm cât de departe ar fi putut merge dacă nu ar fi trebuit să treacă prin ceea ce a trecut. Despre Monica am doar cuvinte frumoase. Sunt foarte bucuros că împărtășim acest record”, a declarat Djokovic la conferința de presă, conform prosport.ro.