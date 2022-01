Tenismenul sârb Novak Djokovici se află, de sâmbătă dimineaţă, în custodia forţelor australiene de frontieră.

Poliţia de frontieră l-a interogat din nou pe Djokovici, apoi jucătorul de tenis a fost reţinut.

El a fost plasat la hotelul Carlton până la începererea audierilor de la Curtea Federală, care vor avea loc duminică de la ora locală 9.30 (00.30 în România). În urma acestei ședințe se va stabili definitiv dacă Djokovic rămâne cu viza anulată și părăsește Australia sau sârbul are câștig de cauză și rămâne la Melbourne pentru Australian Open.

Jurnalista Lana Murphy, de la 9News Melbourne, a publicat o fotografie din momentul în care Djokovic era dus la hotelul Carlton, acolo unde va sta până la verdictul dinal de duminică

And just like that - Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y