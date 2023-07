Djokovic e în finală la Wimbledon! Sârbul a câștigat "războiul" cu Sinner și cu publicul londonez: cum a fost surprins Novak FOTO

Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Wimbledon, după o victorie în trei seturi în fața lui Jannik Sinner.

Novak Djokovic a mai făcut un pas spre titlul de Grand Slam cu numărul 24. El l-a învins în semifinale la Wimbledon pe Jannik Sinner, scor 6-3, 6-4, 7-6.

Sinner nu a jucat rău, dar a ratat toate mingile de break (și de set) avute, Djokovic fiind cel care a tratat mai bine punctele decisive.

Djokovic va juca în finală cu învingătorul dintre Carlos Alcaraz și Daniil Medvedev, a doua semifinală a zilei.

Pe parcursul partidei cu Sinner, Djokovic a avut o dispută cu o parte dintre spectatorii de pe Center Court. Nole a înjurat de câteva ori și a făcut "o față plângăcioasă" către tribune, ironizând practic reacția spectatorilor.

Djokovic after that hold, to the Centre Court crowd.

Big "I don't mind ... I'll just keep winning" energy. pic.twitter.com/yMRvh0Ooob