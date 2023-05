Novak Djokovic este recunoscut ca un anti vaccinist convins, postură din care a avut mult de suferit, însă lucrurile nu stau chiar așa.

Într-un interviu pentru Corriere della Serra, citat de prosport.ro, Djokovic a explicat tot ce s-a întâmplat și cum a avut de suferit după această experiență.

-Ți s-a spus Novax Djokocovid.

Eu nu sunt anti vaccin și nu am spus în viața mea că aș fi așa. Nu sunt nici pro vaccin. Eu sunt pro alegere: apăr libertatea de alegere. Este un drept fundamental al omului să fie liber să decidă ce lucruri să își introduce în corpul lui și ce nu. Am explicat acest lucru o dată la BBC, la întoarcerea mea din Australia, dar au eliminat multe fraze, cele care nu erau convenabile. Așa că nu am mai vorbit niciodată despre asta.

– Cum a fost acolo unde v-au ținut în Australia?

– O închisoare. Nu puteam să deschid fereastra. Am stat mai puțin de o săptămână, dar am găsit băieți, refugiați de război, care erau acolo de foarte mult timp. Cazul meu a servit pentru a face lumină asupra lor, aproape toți au fost eliberați, iar asta a fost o consolare. Un tânăr sirian era acolo de nouă ani.

– Nouă ani?

– Acum este în America, când mă întorc în această vară vreau să îl găsesc și să îl invit să mă vadă la US Open, mă simt legat și de el. Judecătorul australian mi-a acceptat apelul, dar ministrul imigrației, care are puterea de a expulza pe oricine dorește fără motiv, m-a deportat. Cu toate acestea, nu am încălcat regulile. Am intrat în Australia cu documentele necesare și corecte, așa cum a recunoscut magistratul din primul proces.

– Dar nu ai fost vaccinat.

– Făcusem Covid și m-am vindecat. Am respectat toate reglementările și nu am pus pe nimeni în pericol. Totuși, odată ajuns acolo, am devenit un caz politic, cineva care a pus în pericol lumea. Sistemul, din care face parte și mass-media, cerea o țintă, una care să se opună curentului principal; iar eu am devenit una. Mi-au pus eticheta de „no vax”, un lucru complet fals, care și acum îmi face rău la stomac. Apoi s-a dovedit că situația pandemică era foarte diferită de cum a fost prezentată. Acum, Organizația Mondială a Sănătății a scris că virusul nu mai este atât de grav, că face parte din toți virușii pe care îi avem.

– Dar asta tocmai pentru că nu a existat libertatea de alegere și toată lumea sau aproape toată lumea s-a vaccinat, nu crezi?

– Cu toate acestea, societatea era divizată. Iar eu am fost pus la mijloc, desemnat ca persona non grata. M-am trezit singur, mă simțeam ca oaia, înconjurat de douăzeci de lupi. Iar un om singur împotriva mass media nu are nicio șansă. Uit repede, mă concentrez asupra lucrurilor bune. Am făcut Covid a doua oară. Am acceptat întotdeauna regulile, nu puteam să merg în America și nu am mers, am renunțat la două US Open pentru a rămâne consecvent cu mine însumi. Nu am vorbit pentru că am văzut că ceea ce spuneam era denaturat. M-am întors în Australia și am câștigat. Dar am fost dezamăgit. De către mass-media și de mulți colegi.

– Care dintre ei?

– Nu dau nume. Dar când jumătate din societate este împotriva ta, atunci vezi adevărata față a oamenilor. Și mulți oameni au întors capul în altă parte. Mulți jucători și unii organizatori.