Familia lui Djokovic a oprit conferința de presă când cineva a întrebat ce e cu testul PCR pozitiv din 16 decembrie

În ciuda victoriei repurtate de Novak Djokovic în afara terenului, bazată până la urmă pe un viciu de procedură, rămâne totuși un mare semn de întrebare.

Avocații sârbului au prezentat un test PCR, pe care Djokovic l-ar fi făcut pe 16 decembrie. Rezultatul - pozitiv - l-a primit în aceeași zi.

Pe 17 decembrie, jucătorul a oferit premii celor mai buni tineri jucători din Serbia. A stat în mijlocul lor fără mască și a făcut poze.

Pe 18 decembrie, sârbul a oferit un interviu pentru publicația franceză LEquipe și a făcut o ședință foto.

La conferința de presă organizată azi de familia lui Novak Djokovic, cineva a îndrăznit să întrebe ce s-a întâmplat după 16 decembrie, de la momentul sosirii rezultatului pozitiv, de ce nu a rămas jucătorul în izolare.

"Tot procesul a fost public și toate documentele sunt publice", a spus Djordje Djokovic, fratele jucătorului.

Imediat, familia a pus punct conferinței, în aplauzele celorlați prezenți, scrie Mike Dickson de la Mail Sport.

Djokovic family close down the press conference when the crucial question of what happened after December 16 is asked. Then there's a round of applause.