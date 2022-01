Novak Djokovic va juca din nou tenis după telenovela al cărei protagonist a fost în Australia.

Organizatorii turneului Dubai Duty Free Fennis Championships au confirmat faptul că Novak Djokovic va evolua în această competiție care începe pe 21 februarie.

Djokovic va putea intra normal în Emiratele Arabe Unite. În regulile de călătorie se solicită mai multe teste PCR, dar nu există alte prevederi care să împiedice accesul.

Cu 72 de ore înainte de zbor, trebuie efectuat un test PCR cu rezultat negativ, cu şase ore înainte, altul, iar la Dubai, ultimul.

Nu există o reglementare despre vaccinaţi sau nevaccinaţi. În Emirate, o proporţie foarte mare a cetăţenilor este vaccinată.

Pe lângă Djokovici, care a câștigat de cinci ori turneul de la Dubai, la întrecere s-au mai înscris jucători de top precum Andrey Rublev, Dennis Shapovalov, Jannik Sinner sau Felix Auger-Aliassime.

He’s back! Novak Djokovic, the world number one, is returning to the Dubai Duty Free Tennis Stadium next month.#DDFTennis #30Years #Tennis #Championships @atptour @DubaiDutyFree pic.twitter.com/sEvwlM3DmL