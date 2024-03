Novak Djokovic se află pe tabloul principal de la Indian Wells, unde a participat ultima dată în 2019.

"Au trecut cinci ani, prea mult pentru a nu face parte din acest turneu, unul dintre cele mai bune din lume.Fără îndoială. Este probabil turneul Masters favorit al multor jucători, inclusiv al meu. Abia aștept să ajung acolo și să joc din nou în fața unora dintre cei mai buni fani care există în circuit.

Îmi amintesc de prima dată când am câștigat titlul la Indian Wells. A fost unul dintre cele mai mari titluri din cariera mea la acea vreme. Îmi amintesc că am jucat împotriva lui Mardy Fish în finală. Am avut norocul să câștig turneul de încă patru ori și am jucat câteva meciuri epice, finale împotriva lui Federer, Nadal și a multora dintre marii jucători ai acelei epoci. Îmi doresc foarte mult să revin", a spus Djokovic.

Pentru a fi într-o formă fizică bună, Nole n-a mai jucat la niciun turneu, după ce a fost eliminat la Australian Open.

El a câștigat de cinci ori trofeul la Indian Wells, turneu care începe la 6 martie.