Novak Djokovic a obținut trofeul cu numărul 92 din cariera profesionistă, după ce s-a impus într-o partidă eroică împotriva lui Sebastian Korda.

Nole a pierdut primul set al tie-break și l-a câștigat pe al doilea tot la tie-break, după ce a fost condus cu 5-4 și 6-5, adversarul având minge de meci.

Sârbul a întors fabulos partida și s-a impus în decisiv cu 6-4, după trei ore și 11 minute de joc.

La finalul primului set, extrem de nervos, Djokovic a țipat în italiană la fratele său, Marko, și la managerul Edoardo Artaldi, pe care i-a gonit afară din arenă.

Novak #Djokovic yelling to his box in Italian to get out after the first set loss against Korda. Looks like his agents and brother Marko left promptly.

📺: @sportklub pic.twitter.com/py6d21p1Ir