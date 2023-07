Djokovic calcă totul în picioare la Wimbledon: e neînvins de 10 ani pe terenul central

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovici, locul 2 mondial, s-a calificat, vineri, în optimi la Wimbledon, învingându-l pe elveţianul Stan Wawrinka (locul 88), scor 6-3, 6-1, 7-6 (7/5).

Meciul s-a terminat cu puţin timp înainte ora 01.00.

Pentru un loc în sferturi, Djokovici va evolua cu polonezul Hubert Hurkacz, locul 18 mondial.

Djokovici a obţinut a 31-a victorie consecutivă la Wimbledon și caută să câștige al optulea trofeu pe iarba londoneză, egalând astfel recordul lui Roger Federer.

Un alt detaliu incredibil este acela că Novak Djokovic n-a mai pierdut un meci pe terenul central de la Wimbledon de 10 ani.

The last time @DjokerNole lost on Centre Court?

That's an outrageous winner on the run 😤#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/V8P59SXaX5