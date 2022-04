Djokovic - Nadal, duel-șoc la Madrid? Când poate avea loc meciul

S-a tras la sorți și tabloul masculin al turneului de la Madrid.

În prima rundă, cel mai așteptat meci este cel dintre Andy Murray și Dominic Thiem.

Spaniolii așteaptă cu sufletul la gură o confruntare în sferturi între Rafael Nadal și cel care este considerat urmașul său, Carlos Alcaraz.

Djokovic e și el pe această parte de tablou și ar putea juca în semifinale cu Nadal sau cu Alcaraz.

These are the potential ATP quarter-final match ups

🇷🇸 Djokovic vs 🇳🇴 Ruud

🇪🇸 Nadal vs 🇪🇸 Alcaraz

🇬🇷 Tsitsipas vs Rublev

🇩🇪 Zverev vs 🇨🇦 Auger-Aliassime@atptour | @ATPTour_ES | #MMOPEN