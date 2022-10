Novak Djokovic a ridicat publicul în picioare: ce a reușit sârbul în Kazahstan VIDEO

De 70 de minute a avut nevoie sârbul Novak Djokovic pentru a se califica în sferturi la Astana Open.

Ajuns în Kazahstan după succesul de la Tel-Aviv, sârbul și-a propus să bată tot pentru a fi sută la sută sigur că merge la Turneul Campionilor.

Djokovic l-a învins cu 6-3, 6-1 pe Botic Van De Zandschulp și s-a calificat în sferturile de finală, unde îl va întâlni pe rusul Karen Khachanov.

Sârbul a reușit și câteva lovituri fantastice precum cea de mai jos

How does he do it?@DjokerNole 👏 pic.twitter.com/qDmfJjWZhH