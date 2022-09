Imagini incredibile: cum a fost surprins Novak Djokovic pe o plajă din Tel-Aviv VIDEO

Novak Djokovic are o singură misiune pe acest final de an: să își asigure prezența la Turneul Campionilor.

El se situează pe locul 15 în clasamentul punctelor pe acest an și s-a înscris la Tel-Aviv, Paris și Astana pentru a fi sigur că se califică la ATP Finals.

Djokovic este favoritul numărul unu la Tel-Aviv, unde urmează să joace cu Monteiro sau Andujar-Alba în turul al doilea.

Sârbul a declarat că accidentarea de la încheietură nu îl mai deranjează atât de tare și a oferit imaginea serii la Tel-Aviv. El și-a exersat mișcările printre turiștii care ieșiseră la plimbare.

When Novak Djokovic works out - almost - incognito on the beach in Tel-Aviv 😗

(🎥 @AmitHarari2)pic.twitter.com/UA1dc99dso